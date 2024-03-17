إغلاق المخبز المخالف .. قرار وزير التموين بشأن رغيف العيش المدعم .. وحقيقة صرف دقيق بدل العيش

يعد رغيف يعيش من أهم ما يشغل بال المصريين حيث انه من السلع الرئيسية التي يجب أن تتوفر في كل منزل بشكل يومي، لذلك تسعى وزارة التموين في التأكد من توفير رغيف العيش المدعم طبقا للمواصفات المنصوص عليها من الوزارة بأن يكون وزنه 90 جرام و بواقع خمس أرغفة لكل مواطن يومياً، وهذا حيث أن الدولة توفر هذا الخبز المدعم لجميع المصريين وأكد وزير التموين الدكتور “علي مصيلحي “أنه يلزم أن يستفيد جميع المصريين من الدعم واجب شن الحملات التموينية المشددة باستمرار على أصحاب المخابز للقضاء على أي تلاعب برغيف العيش أو سرقه الدقيق حتى يستفاد المواطنين من الدعم المقدم من الدولة لتوفير رغيف العيش والمواد التموينية بجودة عالية للمواطن المصري.

قرار وزير التموين بشأن رغيف العيش المدعم

وقد أمر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور” علي مصيلحي” بتكوين لجان رقابية على المخابز من جميع مديريات التموين على مستوى المحافظات المصرية على تقوم هذه اللجان بالإشراف والرقابة على عمل المخابز بشكل يومي والتأكد من جودة رغيف العيش المدعم الذي يقدم للمواطن وأن جميع المواطن يحصلون على الخبز دون وجود أى عجز أو نقص في الإنتاج وفي حالة وجود مخالفة من جانب الأفران سيتم إغلاق الفرن المخالف وتعريض صاحبة للغرامة، حيث يتم تخصيص 127 مليار جنيه دعم من الدولة لرغيف العيش والسلع التموينية ، كما تم أكد المتحدث باسم وزير التموين على أنه قد شدد على ضرورة كتابة سعر المنتج وبلد المنشأ وتاريخ الصلاحية على جميع منتجات الشعير والأرزاق والدقيق.

حقيقة صرف دقيق بدل الخبز المدعم للمواطنين

أكد مساعد أول وزير التموين أحمد العشماوي انه لا يوجد أساس من الصحة لما تردد حول أن الدولة تنوي صرف دقيق ابيض بدلا من الخبز المدعم الذي يصرف للمواطنين، حيث سيتم الاستمرار في صرف الخبز المدعم وستعمل المخابز في إنتاج رغيف العيش وزن 90 جرام ويطبق قرار الغلق على الأفران المخالفة، خاصة أن هذا القرار لا يتناسب مع اهل الحضر واغلبهم شبه معتمدين على رغيف العيش الذي تنتجه المخابز بشكل يومي، حيث من المقرر ان يكون نصيب في الفرد خمس أرغفة يومياً من الخبز المدعم.