"من خلال الرابط ده هضيف عيالك بمجرد التسجيل في" خطوات تسجيل المواليد الجدد في بطاقة التموين 2024

إذا كنت تفكر في إضافة مولود جديد إلى بطاقة التموين الخاصة بك، فهناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر لكي تتمكن من ذلك أولاً وقبل كل شيء يجب أن لا يتجاوز عدد أفراد البطاقة الأربعة، وهذا يعني أنه إذا كان لديك أربعة أفراد مسجلين بالفعل على بطاقتك، فلن تتمكن من إضافة مولود في بطاقة التموين جديد حتى يتم حذف أحد الأفراد القائمين.

شروط إضافة المواليد في بطاقة التموين

بعد إعداد جميع الوثائق المطلوبة يمكنك البدء في مراحل إتمام إجراء إضافة المواليد على بطاقة التموين

قم بتعبئة النموذج المخصص لإضافة المواليد وتقديمه إلى الجهة المختصة وانتظر قبول الطلب وتحديث البيانات على البطاقة.

التحقق من عدد أفراد البطاقة.

تحقق من عدد الأفراد المسجلين بالفعل على بطاقتك.

يجب أن لا يتجاوز العدد الإجمالي للأفراد أربعة.

إذا كان لديك أربعة أفراد مسجلين بالفعل يجب حذف أحد الأفراد قبل إضافة المولود الجديد.

تجهيز الأوراق اللازمة.

الأوراق اللازمة لتسجيل المولود الجديد تشمل هذه الأوراق

شهادة الميلاد الأصلية للمولود بالإضافة إلى نسخة منها.

بطاقة التموين الخاصة بك ونسخة منها.

الهوية الشخصية الخاصة بك ونسخة منها.

زيارة المكتب المحلي للتموين

اذهب إلى المكتب المحلي للتموين في منطقتك.

احرص على حمل جميع الأوراق المطلوبة التي تم تجهيزها سابقًا.

تقديم الطلب

اطلب من موظف المكتب استمارة طلب تسجيل المولود الجديد.

قم بملء الاستمارة بعناية وتأكد من تزويد المعلومات الصحيحة والكاملة .

تقديم الأوراق

قدم الأوراق اللازمة لموظفي المكتب.

تأكد من تزويد الموظف بالأوراق الأصلية و نسخها.

استلام إيصال التسجيل

استلم إيصال التسجيل الخاص بتسجيل المولود الجديد.

احتفظ بنسخة من هذا الإيصال لديك كدليل على التسجيل.

باستكمال هذه الخطوات، يمكنك إضافة مولودك الجديد إلى بطاقة التموين الخاصة بك بسهولة وسرعة.

لا تنسَ أن تقوم بتجهيز الأوراق المطلوبة والالتزام بالشروط المحددة.

نتمنى لك التوفيق في إتمام هذه العملية وتمتع بتجربة تسجيل مريحة وميسرة.