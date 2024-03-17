اسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 نتائج التعيينات الجديدة عموم المحافظات

تم الإعلان عن أسماء المرشحين الناجحين في عمليات التعيين لوظائف وزارة التربية العراقية لعام 2024. حيث أن الكثير من المواطنين العراقيين يبحثون عن تلك الأسماء وكيفية الاستعلام عنها وحقيقة ظهور عموم محافظات العراق، حيث تم اختيار المعلمين المقبولين للتعيين ككتاب بعد مرورهم بمجموعة من الاختبارات والمقابلات، ومن خلال تلك التقرير نوضح إليكم التفاصيل كاملة فقط تابعونا.

اسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024

هذا وبالإضافة إلى أنه تم اختيار هؤلاء المقبولين استنادًا إلى مؤهلاتهم العلمية وأداءهم المتميز في الاختبارات، وإليكم قائمة أسماء المرشحين لتعيينات وزارة التربية في العراق، بالإضافة إلى طريقة الاستعلام عنهم عبر موقع وزارة التربية العراقية.

رابط الحصول على أسماء المقبولين في تعيينات عقود وزارة التربية والتعليم

للحصول على أسماء المقبولين في تعيينات عقود وزارة التربية العراقية لعام 2024، ويمكنك القيام بالخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي ل وزارة التربية العراقية .

. انتقل إلى قسم المسابقة الوطنية لتعيينات الوزارة.

قم بملء البيانات المطلوبة للمتقدم للمسابقة.

اختر المحافظة التي يتواجد فيها المتقدم.

انقر على أيقونة الاستعلام عن النتائج.

انتظر لبضع لحظات حتى تظهر النتيجة أمامك.

يمكنك وبسهولة الآن البدء في استعراض أسماء المقبولين والتعرف على نتائج التعيينات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

شروط القبول في اسماء تعيينات عقود وزارة التربية 2024

حيث تحتوي تعيينات عقود وزارة التربية العراقية لعام 2024 على قوائم المقبولين الذين اجتازوا مسابقات التوظيف بنجاح مجموعة من الشروط وتمثلت في التالي :-