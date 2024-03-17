اسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 نتائج التعيينات الجديدة عموم المحافظات
تم الإعلان عن أسماء المرشحين الناجحين في عمليات التعيين لوظائف وزارة التربية العراقية لعام 2024. حيث أن الكثير من المواطنين العراقيين يبحثون عن تلك الأسماء وكيفية الاستعلام عنها وحقيقة ظهور عموم محافظات العراق، حيث تم اختيار المعلمين المقبولين للتعيين ككتاب بعد مرورهم بمجموعة من الاختبارات والمقابلات، ومن خلال تلك التقرير نوضح إليكم التفاصيل كاملة فقط تابعونا.
اسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024
هذا وبالإضافة إلى أنه تم اختيار هؤلاء المقبولين استنادًا إلى مؤهلاتهم العلمية وأداءهم المتميز في الاختبارات، وإليكم قائمة أسماء المرشحين لتعيينات وزارة التربية في العراق، بالإضافة إلى طريقة الاستعلام عنهم عبر موقع وزارة التربية العراقية.
وزارة الصحة العراقية تفتح استمارة التعيين لخريجي كلية الطب العام 2022-2023
رابط الحصول على أسماء المقبولين في تعيينات عقود وزارة التربية والتعليم
للحصول على أسماء المقبولين في تعيينات عقود وزارة التربية العراقية لعام 2024، ويمكنك القيام بالخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.
- انتقل إلى قسم المسابقة الوطنية لتعيينات الوزارة.
- قم بملء البيانات المطلوبة للمتقدم للمسابقة.
- اختر المحافظة التي يتواجد فيها المتقدم.
- انقر على أيقونة الاستعلام عن النتائج.
- انتظر لبضع لحظات حتى تظهر النتيجة أمامك.
- يمكنك وبسهولة الآن البدء في استعراض أسماء المقبولين والتعرف على نتائج التعيينات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.
شروط القبول في اسماء تعيينات عقود وزارة التربية 2024
حيث تحتوي تعيينات عقود وزارة التربية العراقية لعام 2024 على قوائم المقبولين الذين اجتازوا مسابقات التوظيف بنجاح مجموعة من الشروط وتمثلت في التالي :-
- يجب على المتقدم أن يكون حاصلاً على الجنسية العراقية.
- ينبغي للمتقدم أن يكون مقيماً دائماً في العراق.
- يتوجب على المتقدم أن يحمل شهادة جامعية تؤهله للتقدم للوظائف المطروحة.
- يجب أن يتمتع المتقدم بمهارات قيادية متقدمة وقدرة على التفاعل بفاعلية مع الطلاب.
- يتعين على المتقدم اجتياز جميع الاختبارات الكتابية والشفوية المعتمدة للتأهل.