إعلان مؤقت عن انقطاع المياه في مناطق محددة بسبب أعمال الصيانة الضرورية

في بيان صحفي صادر عن شركة المياه والصرف الصحي، تم الإعلان عن توقف مؤقت لخدمات المياه يوم الأحد، 17 مارس 2024، لمدة لا تتجاوز الأربع ساعات، بهدف إجراء أعمال صيانة ضرورية، حسن محمود، مدير الخط الساخن بالشركة، أكد على استعداد الشركة لاستقبال الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة عبر الخط الساخن 12، سيتم فيما يلي توضيح المناطق التي ستتأثر بهذا الانقطاع المؤقت والأسباب الموجبة لهذه الأعمال الصيانية الحيوية.

انقطاع مؤقت للمياه في سوهاج بسبب الصيانة

شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج تعلن عن تعليق مؤقت لخدمة المياه في مناطق محددة بأحياء شرق وغرب المدينة، هذا الانقطاع، المقرر حدوثه اليوم الأحد ويستمر حتى الاثنين، لن يتجاوز بضع ساعات – ما بين 2 إلى 4 ساعات في شوارع مختارة، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة للقيام بأعمال صيانة ضرورية، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان استمرارية إمدادات المياه بكفاءة عالية.

الإعلان عن سبب انقطاع المياه المؤقت في سوهاج

شركة المياه والصرف الصحي بسوهاج تقدم توضيحًا بشأن الانقطاع المؤقت للمياه الذي أثر على بعض المناطق، مشيرة إلى أن السبب يعود إلى أعمال الصيانة الضرورية التي تشمل تركيب العدادات، تنفيذ أبواش الحريق، ومحابس الغسيل للخطوط التي تم تحديثها مؤخرًا، هذه الخطوة جزء من جهود مستمرة لتحسين البنية التحتية وضمان تقديم خدمة مياه آمنة وموثوقة لجميع السكان.

في ضوء هذه الأعمال، تناشد الشركة جميع السكان، بمن فيهم أصحاب المخابز والمستشفيات والهيئات الحكومية، بتخزين كميات كافية من المياه لضمان عدم تأثر أنشطتهم اليومية، كما تؤكد الشركة، من خلال إعلان نشرته على منصة فيسبوك، على أن المياه ستعود إلى المناطق المتأثرة فور إتمام الصيانة واستكمال الأعمال المطلوبة.