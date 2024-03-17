“مسابقة الحلم 2024”.. فرصتك لربح مليون دولار مع مصطفى الأغا عبر MBC وارقام الاشتراك

تعود مسابقة الحلم، واحدة من أبرز المنافسات التلفزيونية التي يستضيفها الإعلامي المعروف مصطفى الأغا، لتلقي الضوء مجددًا على الساحة الإعلامية العربية من خلال بثها على قنوات MBC، تمتاز هذه المسابقة بشعبيتها الواسعة في مختلف أرجاء العالم العربي، حيث تقدم للمشاركين جوائز ضخمة، بما في ذلك فرصة الفوز بمليون دولار أمريكي، المشاركة في المسابقة بسيطة ومتاحة للجميع، إذ يكفي إرسال كلمة “حلم” إلى الأرقام المحددة لتصبح جزءًا من هذه المغامرة الفريدة وتأخذ خطوتك الأولى نحو تحقيق أحلامك الكبرى.

خطوات بسيطة للإنضمام إلى رحلة مسابقة الحلم

المشاركة في مسابقة الحلم تعتبر إجراء بسيط ومتاح للجميع، حيث يبدأ الطريق نحو الفوز بالجائزة الكبرى المنشودة بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” إلى الرقم المحدد خصيصًا لهذا الغرض، بعد الإرسال، يتوجب على المشتركين الإجابة بدقة على سلسلة من الأسئلة المتتالية كجزء من عملية التأهيل، ليصبحوا بذلك جزءًا من السحب الأولي.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكن للراغبين في المشاركة إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” إلى الرقم المخصص لكل دولة، وهي طريقة سريعة ومباشرة للدخول في السباق نحو الجائزة الكبرى، بديلًا عن ذلك، يقدم تطبيق الحلم والموقع الرسمي للمسابقة وسائل أخرى للتسجيل والمشاركة، مما يوفر للمشتركين مرونة في الاختيار ويزيد من فرصهم في الفوز.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 للدول العربية