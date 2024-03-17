اخيراً هتفرج على الموظفين.. موعد صرف علاوة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالدولة .. هتصرف مرتبك وعليه الزيادة الجديدة

يترقب الموظفين والعاملين بالقطاعات الحكومية في الدولة صرف العلاوة الاستثنائية التي أقرها السيد رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي” من أجل أن تساعد في تحسين أوضاعهم الاقتصادية في ظل مواجهة غلاء الاسعار و يطبيق صرف العلاوة الاستثنائية على جميع موظفي الحكومة وهيئاتها، حيث من المقرر أن يتم صرف المنحة الجديدة ويطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، كما قام مجلس النواب في الفترة الحالية بطلب الموازنة العامة من وزارة المالية حتى يقوم بمناقشتها من أجل سرعة الصرف العلاوة الاستثنائية للموظفين حيث من المقرر أن يستفيد منها جميع موظفي الدولة طبقا لقانون الخدمة المدنية.

علاوة غلاء المعيشة 2024

ولقد أقر مجلس النواب في نهاية شهر ديسمبر الماضي الموازنة العامة الخاصة بالعام 2024-2025 من أجل القيام بصرف العلاوة الاستثنائية للموظفين، حيث من المقرر أن يستفاد منها ما يقارب من 5 مليون موظف حكومي على مستوى الجمهوريةْ وهى العلاوة التي تبلغ قيمتها 600 جنيه إضافية على الرواتب الشهرية للموظفين بحسب تدرجهم الوظيفي، كما يستفاد من العلاوة الاستثنائية أصحاب المعاشات تحت مسمى المنحة العاجلة.

موعد صرف علاوة غلاء المعيشة 2024

وقد تم تخصيص أكثر من 16.4 من جانب وزارة المالية من أجل صرف العلاوة الاستثنائية، كما تم تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور ليصبح 4000 جنيه للدرجة السادسة، ومن المقرر أن يتم صرف علاوة بدل غلاء المعيشة الخاصة بهذا الشهر، وفقا لتصريحات مجلس النواب بعد الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة خلال الفترة الحالية، كما أنه تم تقرير العمل بقانون الحد الأدنى للأجور وزارة مرتبات العاملين بالدولة منذ شهر أكتوبر 2023 ويتم صرف العلاوة بالإضافة إلى رواتب شهر مارس الجاري، حيث ينتظرها أغلب الموظفين لشراء مستلزمات عيد الفطر المبارك الذي يحل في مطلع شهر أبريل المقبل.