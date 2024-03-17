هتاخد 1000 جنيه وانت قاعد في بيتك.. خطوات التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة 2024 وأهم شروط الحصول عل المنحة

التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة، منذ عام 2020، تولي وزارة القوى العاملة اهتمامًا بالغًا بتوفير الدعم للعمالة غير المنتظمة من خلال منح مالية بقيمة 1000 جنيه لمساعدتهم في التغلب على التحديات الاقتصادية، وتعلن الوزارة بانتظام، في نفس الفترة من كل عام، عن فتح باب التسجيل لتقديم طلبات الحصول على هذه المنحة عبر صفحتها الرسمية، يُلقى في هذا السياق الضوء على شروط الأهلية للحصول على المنحة وعلى كيفية التقديم، بهدف تيسير العملية لكافة الراغبين في الاستفادة منها.

خطوات التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة 2024

اليكم خطوات التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة 2024:

الدخول إلى الصفحة الرئيسية لموقع وزارة القوى العاملة.

النقر على الخيار “منحة العمالة الغير منتظمة”.

تعبئة جميع البيانات في الحقول المناسبة.

كتابة الرقم القومي للمتقدم والاسم بالطريقة المتطابقة مع البطاقة.

إدخال رقم الهاتف الصحيح والساري.

النقر على زر “إرسال الطلب”.

شروط منحة العمالة الغير منتظمة

حددت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين، حيث لن يتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1000 جنيه لأي شخص يتخلف عن تلك الشروط، يجب الانتباه إلى أن المرأة تتبع زوجها في هذا الشأن طالما كانت العلاقة الزوجية قائمة، فلا يجوز لها التقديم في حال كانت غير عاملة وكان زوجها غير مستحقًا، وقد جاءت الشروط على النحو التالي: