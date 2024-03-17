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مش هتشتريها من بره تاني.. طريقة عمل الكنافة بالمانجو 2024 بمكونات بسيطة وغير مكلفة
يريد الكثير من السيدات معرفة طريقة عمل الكنافة بالمانجو، تمكن طبق الكنافة بالمانجو منذ ظهوره من الاستحواذ على مكانة مميزة على المائدة الرمضانية، حيث أصبح واحداً من أبرز الحلويات المفضلة بعد الإفطار وفي أي وقت آخر، والآن، سنقدم طريقة عمل هذا الطبق اللذيذ، لضمان تمتعكم بمذاق الكنافة بالمانجو بطريقة مميزة واقتصادية ولا تكلف مقارنة بأسعارها في المحال.
طريقة عمل الكنافة بالمانجو
اليكم طريقة عمل الكنافة بالمانجو بخطوات سهلة وبسيطة:
مكونات الكنافة بالمانجو
- ½ كيلوجرام من الكنافة الطازجة.
- كوب من السمن المذاب.
- ½ كوب من عسل أبيض أو شراب كنافة ثقيل.
لتحضير الحشو
- مانجو مقطعة إلى مكعبات.
- كوب من الكريم شانتيه.
- كوب من السكر البودرة.
- كوب من الكريمة الخفق.
- كوب ونصف من اللبن.
طريقة تحضير الكنافة بالمانجو
- يتم تخزين الكنافة في الفريزر لمدة ليلة، ثم تُفرك بشكل جيد.
- يُضاف السمن المذاب إلى الكنافة وتُخلط جيدًا حتى تتشرب الكنافة بالسمن.
- يُوضع خليط الكنافة في صينية وتوضع تحت شواية الفرن، مع التحريك بين الحين والآخر لتجنب الاحتراق، وهذه الطريقة تقلل من كمية الدهون المستخدمة.
- يُخلط الكريم شانتيه مع السكر البودرة واللبن، ويُخفق حتى يصبح قوامًا كريميًا ثقيلًا.
- يُضاف الكريمة المخفوقة إلى الخليط السابق مع الاستمرار في الخفق.
- يُسقى الكنافة بنصف كوب من العسل الأبيض أو شراب الكنافة، وتُقلب جيدًا لتتشرب بالعسل.
- تُوضع نصف كمية الكنافة في وعاء، ثم يُضاف الحشو من الكريمة ومكعبات المانجو.
- تُضاف طبقة جديدة من الكنافة، ثم طبقة أخرى من الكريمة، وأخيرًا طبقة من مكعبات المانجو.