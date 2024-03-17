الفرصة لسه قدامك متفوتهاش.. موعد السحب الشهري في مسابقة الحلم 2024

تعد مسابقة الحلم مع الإعلامي مصطفى الأغا هي أكبر مسابقة في العالم العربي، حيث يشارك فيها ملايين الأشخاص من جنسيات مختلفة من دول الوطن العربي، تهدف هذه المسابقة إلى تحقيق أمنية كل مشترك من خلال منحهم جوائز مالية، وزاد البحث من قبل الكثير من لمتابعين لهذه لمسابقة عن موعد السحب الشهري في مسابقة الحلم 2024، وسوف نتناول معكم في الأسطر القليلة القادمة التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

موعد السحب الشهري في مسابقة الحلم 2024

أكد مسؤولو البرنامج أن عملية السحب العشوائي تتم في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وتم تعديل الموعد ليكون الخميس الأول من كل شهر ميلادي بدلاً من الجمعة، ويعرض البرنامج على قناة MBC في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت السعودية، ويتم سحب الجوائز الثلاثة خلال العام في فترات محددة.

يجرى سحب جائزة الأسبوع كل يوم سبت.

ويتم تسليم جائزة الـ مليون في منتصف يونيو وآخر خميس في ديسمبر.

تصل قيمة جوائز مسابقة الحلم إلى 100 ألف دولار أمريكي، وسيكون تاريخ إقامتها يوم الخميس 4 أبريل 2024 الموافق 25 رمضان 1445.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

سنشارك معكم في هذا الفقرة كيفية زيادة فرصك للفوز والمشاركة في مسابقة الحلم، حيث تتضمن هذه الطريقة الخطوات التالية:

في البداية عليك الدخول علي الرابط الرسمي

ثم إدخال رقم هاتفك، حيث ستصلك رسالة تأكيد عليه.

ثم تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم، انقر على “اشتراك الآن”.

ستتلقى رسالة تأكيد الاشتراك في المسابقة بعد التسجيل.

عند تأكيد الاشتراك، ستتلقى رسالة من المسابقة تحتوي على مجموعة من الأسئلة.

يتوجب علينا الرد على بعض هذه الأسئلة بطريقة صحيحة.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

قامت إدارة برنامج الحلم بتحديد مجموعة من الشروط يجب توافرها علي الراغبين في الاشتراك بالمسابقة وتتضمن التالي

يجب أن يكون المتسابق ليس لديه أي أقارب يشاركون في المسابقة.

كما يكون عمر المتسابق اكثر من 18 عام.

بينما يحمل المتقدم جنسية عربية.

يمكن المشاركة في البطولة بطريقة صحيحة عن طريق إرسال رسالة إلى الرقم الصحيح المخصص لبلدهم.

جوائز مسابقة الحلم 2024

توجد العديد من الاستفسارات حول جوائز مسابقة الحلم، حيث تتضمن جوائز أسبوعية بقيمة 5000 دولار أمريكي مخصصة للمشاركين عبر تطبيق الحلم، ويمكن الاشتراك فيها من خلال شراء الجواهر والنقود المعدنية، كما أن هناك جوائز شهرية بقيمة 100.000 دولار أمريكي لجميع المشاركين، حيث يمكن التسجيل فيها عن طريق إرسال الرسائل النصية. بالإضافة إلى ذلك، هناك جوائز سنوية توزع مرتين خلال العام وتسمى “جائزة الحلم” بقيمة مليون دولار أمريكي، يتم التلقائي الاشتراك في هذه الجائزة بمجرد التسجيل في المسابقة الشهرية.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

توفر MBC مجموعة من الأرقام لجميع الدول العربية، وستكون أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم على النحو التالي:

الكويت 96922 الأردن 94099 الإمارات 6070 المغرب 9669 مصر 95458 السعودية 858888

كما قدمت قناة إم بي سي رقم موحدا للمشاركة من جميع أنحاء العالم، ويمكنك المشاركة من خلال إرسال كلمة “حلم” إلى الرقم التالي: 0088216101092 والإجابة على أسئلة المسابقة للفوز بإحدى الجوائز.

طريقة التسجيل في مسابقة الحلم 2024

وهناك عدة خطوات بسيطة من خلالها يمكنك التسجيل في مسابقة الحلم وبسهولة فقط اتبع الخطوات التالية :-