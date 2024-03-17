“وظيفة محترمة ومرتب كبيررر”.. مسابقة الإلتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر 2024 .. قدم دلوقتي قبل اي حد!

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجمهورية الجزائرية عن فتح باب التقديم لمسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة للعام الحالي 2024. تم الإعلان عن هذه المسابقة في 13 مارس 2024، حيث تهدف الوزارة من خلالها إلى توظيف الكفاءات اللازمة لتولي الوظائف الإدارية المناسبة وذلك عبر إجراء اختبارات تقييمية شاملة وتتوفر في هذه المسابقة مجموعة من الوظائف المتاحة بمجموع قدره 120 منصب ويتم التقديم عليها بشكل إلكتروني، مما يسهل عملية التسجيل ويوفر الوقت والجهد للمتقدمين.

رابط تقديم مسابقة الإلتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة

للتقديم على مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة في الجمهورية الجزائرية، يمكنك اتباع الخطوات التالية كما وضحتها وزارة التربية الوطنية الجزائرية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية في الجزائر .

اختر خيار مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية من بين الخيارات المتاحة.

قم بتحميل وإرفاق جميع المستندات المطلوبة التي تثبت الكفاءة والأهلية للتقديم على المسابقة.

قم بملء جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق وصحيح حسب الإرشادات الموجودة على الموقع.

بعد إكمال جميع الخطوات، انقر على خيار التقديم لإرسال طلبك.

شروط مسابقة الإلتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة