استعلم عن اسمك.. خطوت الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 وشروط الحصول عليها

خطوت الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعيةن تسعى الحكومة العراقية دائماً إلى توفير الدعم للمواطنين العراقيين من الأسر ذات الدخل المحدود، وذلك وفقًا لشروط وضوابط محددة، تواجه العديد من الأفراد ظروفًا اقتصادية صعبة ويتطلعون إلى الحصول على تلك الدعم، ويساهم هذا الدعم في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

خطوت الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، تسعى الوزارة إلى توفير المساعدات المالية لدعم الاحتياجات اليومية الأساسية للأسر العراقية، وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم بمتابعة إجراءات التعرف على الأفراد المؤهلين للحصول على المعونة الاجتماعية ضمن المجموعة السابعة للعام 2024، وذلك عبر الخطوات التالية:

زيارة صفحة منصة مظلتي الإلكترونية.

اختيار خيار “الرعاية الاجتماعية” من القائمة العليا.

تحديد “الوجبة رقم سبعة” واختيار الدفعة التي يرغب المستخدم في الاستفسار عن معلوماتها.

إدخال اسم المنطقة السكنية وتعبئة المعلومات المطلوبة بدقة.

الضغط على زر “الاستعلام” للتحقق من الأسماء المؤهلة.

بعد ذلك، يمكن للمستخدم تنزيل قوائم المعتمدين على خدمات الدعم الاجتماعي.

بهذه الخطوات، يمكن للمستفيدين التحقق من مؤهليتهم والحصول على المعونة الاجتماعية بسهولة عبر المنصة الإلكترونية.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية