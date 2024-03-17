إعلان وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات أبريل 2024 ودعوة لتجنب الازدحام

في خطوة تنظيمية مهمة، أصدرت وزارة المالية المصرية بيانًا تفصيليًا يحدد جدولًا زمنيًا محددًا لصرف رواتب شهر أبريل 2024 للعاملين في القطاع الحكومي، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل الوصول إلى الرواتب وتجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي.

تفاصيل الجدول الزمني لصرف الرواتب

وفقًا للإعلان الرسمي، حددت وزارة المالية الفترة من 21 أبريل كموعد لبدء صرف رواتب العاملين في الدولة لشهر أبريل، مع تخصيص أيام 4، 7، و8 من الشهر نفسه لصرف المتأخرات والمستحقات، هذا التنظيم يهدف إلى توزيع العبء الزمني للصرف ومنع الازدحام.

دعوة لتجنب الازدحام

أكدت الوزارة على أهمية تجنب التزاحم عند ماكينات الصراف الآلي، مشيرة إلى أن الرواتب ستكون متاحة للسحب في أي وقت بعد تاريخ بدء الصرف المحدد، تحث الوزارة العاملين على استخدام ماكينات الصراف في أوقات مختلفة لضمان سلامة الجميع وكفاءة العملية.

تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية وزارة المالية للتحول الرقمي والتي تشمل تحديث المنظومة المالية الإلكترونية لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتحسين تجربة المستخدمين، من خلال هذا النظام الجديد، تهدف الوزارة إلى تحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة في إدارة الرواتب والمستحقات الحكومية.

هذه الإجراءات التنظيمية من جانب وزارة المالية المصرية تظهر التزام الحكومة بضمان رفاهية موظفيها وتحسين كفاءة عمليات صرف الرواتب، من خلال تحديد جدول زمني محدد للصرف واتخاذ تدابير لتجنب الازدحام، تسعى الوزارة إلى تقديم خدمة مالية مريحة وآمنة لجميع العاملين بالقطاع الحكومي.