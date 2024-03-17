حفظ القرآن الكريم في أي وقت وأي مكان مع تطبيق “سمع لي”!

عند تحميل تطبيق سمع لي فإنك بهذه الطريقة تكون حصلت على تطبيق لتسميع القرآن الكريم بعد حفظه، فإذا كنت ترغب في حفظ القرآن الكريم ولا تمتلك وقت كافي للذهاب لمحفظ أو أنه لا يوجد مكان تحفيظ قريب منك، فعليك باستخدام أفضل تطبيق لتسميع القرآن الكريم، أي تحميل تطبيق سمع لي.

تحميل تطبيق سمع لي

يمكن تحميل تطبيق سمع لي وهو برنامج تسميع القرآن بالصوت من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى Google play. أكتب في خانة بحث Google play تحميل تطبيق سمع لي. من بعدها سوف تظهر أيقونة التطبيق أمامك، قم بالضغط على كلمة تحميل. انتظر حتى ينتهي التطبيق من التحميل لتستمتع بمميزاته.

مميّزات تحميل تطبيق سمع لي

عند تحميل برنامج تسميع القرآن مجانًا فإنك تحصل على المميزات الآتية:

ميزة وضع علامات عند الآيات التي تم حفظها.

ميزة اختبار مدى حفظك للقرآن الكريم.

إمكانية حفظ الآيات بالتكرار.

به عدد كبير من القراء لتتمكن من إختيار القارئ الذي تريد ويخشع قلبك لصوته.

يتيح ميزة قراءة القرآن الكريم بعدة لغات.

القدرة على البحث في القرآن الكريم.

إمكانية قراءة القرآن الكريم بالعديد من اللغات.

يمكن تقسيم القرآن إلى آيات أو سور أو أجزاء.

أهم القوائم المُدرجة في التطبيق سمع لي App للاندرويد

توجد قائمتان متميزتان تحصل عليهم عند تحميل تطبيق سمع لي نوضحهم فيما يلي:

قائمة حفظ القرآن التي تساعد على الحفظ بمنتهى السهولة، حيث أنها تمكنك من الاستماع للآيات بصوت الشيخ الذي تختاره عدةمرات حتى تستقر الآية في ذهنك، وبها خاصية إخفاء مجموعة من الكلمات لتختبر نفسك وتتأكد من حفظك المتقن. قائمة المُصحف الشريف وهي قائمة تحتوي على المصحف كامل وفيها تستطيع التنقل بين الأجزاء والسور بتحريك الشاشة أوبالضغط على أسهم الانتقال.

ننصحك بأن تنهي تحميل تطبيق تسميع للاندرويد حتى لا تضطر للاتصال بالإنترنت فيما بعد عندما تقوم بتشغيل التطبيق، وتنتظر حتى تتحملالآيات فيضيع عليك الكثير من الوقت، ولكن في حال تحميله كاملًا يصبح تطبيق سمع لي برنامج تسميع القرآن بدون نت بالنسبة لك.