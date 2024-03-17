مع ريم عبد الله.. أرقام الاشتراك في برنامج درايش رمضان 2024 واربح جوائز تصل إلي ثلاثة ملايين ريال
أرقام الاشتراك في برنامج درايش رمضان 2024
انطلق برنامج درايش في بداية شهر رمضان 2024 على قناة السعودية ستكون تجربة تقديم البرنامج لأول مرة لريم عبد الله وسعيد صالح، ويعتبر هذا البرنامج هي أنه أول برنامج سياحي من نوعه في المملكة العربية السعودية يتم التركيز على اختبار معرفة المشاهدين بثقافة وتاريخ المملكة وتراثها من خلال مجموعة متنوعة من الأسئلة، كما يقدم جوائز قيمة للمشاركين طوال شهر رمضان المبارك، يتم تقديم العديد من الجوائز الرائعة للمشتركين خلال شهر رمضان المبارك، وسنشرح فيما يلي أهم الجوائز وأرقام الاشتراك، لذا يرجي متابعتنا.
أرقام الاشتراك في برنامج درايش رمضان 2024
يمكنك التسجيل في برنامج درايش عبر الأرقام المخصصة لكل بلد، كل ما عليك القيام به هو عليك الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة المطروحة خلال الحلقة لتحصل على فرصة الفوز بجوائز البرنامج، إليكم أرقام الاشتراك في برنامج درايش 2024.
|أرقام الاشتراك من الأردن
|أرقام الاشتراك من العراق
|أرقام الاشتراك من سلطنة عمان
|أرقام الاشتراك من قطر
|أرقام الاشتراك من البحرين
|أرقام الاشتراك من السعودية
طريقة الاشتراك في برنامج درايش رمضان 2024
بإمكان المشاهدين المشاركة في برنامج درايش رمضان 2024 والفوز بجوائزه عبر الأتي:
- فقرة “المسابقات”
يشتمل البرنامج على عدة مسابقات في حلقاته، تتضمن أسئلة ألغاز وأسئلة تاريخية وأسئلة ثقافية، إذا كنت ترغب في المشاركة في هذه المسابقات، يمكنك الاتصال بالبرنامج عبر الرقم المخصص أو إرسال رسالة نصية قصيرة، ويتم اختيار الفائزين بطريقة عشوائية من بين المشتركين أو المرسلين.
- فقرة “سؤال الجمهور”
يقدم برنامج درايش 2024 فقرات يستطيع من خلالها الجمهور التفاعل مع المسابقة من خلال فقرة “سؤال الجمهور”، والتي يتم فيها طرح سؤال على الجمهور عبر الهاتف، إذا كنت أحد أول المتصلين الذين يجيبون على السؤال بشكل صحيح، ستحصل على جائزة.
موعد عرض برنامج درايش رمضان 2024
يتم عرض برنامج “درايش 2024” يوميًا على قناة السعودية في تمام الساعة 12:00 صباحا ابتداء من شهر رمضان المبارك، ويقدم البرنامج المسابقات التلفزيونية اليومية المباشرة “درايش” التي تقدمها الفنانة ريم عبد الله، يهدف البرنامج إلى تعريف المشاهدين بثقافة وتاريخ المملكة العربية السعودية وتراثها الأصيل من خلال أسئلة متنوعة.
تردد قناة السعودية 2024
- معدل الترميز 27500.
- الاستقطاب أفقي.
- التردد 12149.
- القمر الصناعي نايل سات.
جوائز برنامج درايش 2024
يقدم برنامج درايش العديد من الهدايا القيمة للمشاهدين خلال شهر رمضان المبارك، بما في ذلك:
- القسائم الشرائية ذات الماركات المميزة.
- جوائز تصل إلي ثلاثة ملايين ريال.
- ساعات فاخرة.
- سيارات.