مع ريم عبد الله.. أرقام الاشتراك في برنامج درايش رمضان 2024 واربح جوائز تصل إلي ثلاثة ملايين ريال

انطلق برنامج درايش في بداية شهر رمضان 2024 على قناة السعودية ستكون تجربة تقديم البرنامج لأول مرة لريم عبد الله وسعيد صالح، ويعتبر هذا البرنامج هي أنه أول برنامج سياحي من نوعه في المملكة العربية السعودية يتم التركيز على اختبار معرفة المشاهدين بثقافة وتاريخ المملكة وتراثها من خلال مجموعة متنوعة من الأسئلة، كما يقدم جوائز قيمة للمشاركين طوال شهر رمضان المبارك، يتم تقديم العديد من الجوائز الرائعة للمشتركين خلال شهر رمضان المبارك، وسنشرح فيما يلي أهم الجوائز وأرقام الاشتراك، لذا يرجي متابعتنا.

أرقام الاشتراك في برنامج درايش رمضان 2024

يمكنك التسجيل في برنامج درايش عبر الأرقام المخصصة لكل بلد، كل ما عليك القيام به هو عليك الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة المطروحة خلال الحلقة لتحصل على فرصة الفوز بجوائز البرنامج، إليكم أرقام الاشتراك في برنامج درايش 2024.

أرقام الاشتراك من الأردن ZAIN:90774

ORANGE:90774 أرقام الاشتراك من العراق 3703:KOREK

4838:ASLACELL

4040:ZALN أرقام الاشتراك من سلطنة عمان OREEDO:92448 أرقام الاشتراك من قطر 92279:OOREDOO

97707:VODAFONE أرقام الاشتراك من البحرين 94096:BATELCO

98721:STS

94040:ZALN أرقام الاشتراك من السعودية LEBARA:318888

VIRGIN:304040

ZAlN:742151

MOBILY: 600111

STC :841502

طريقة الاشتراك في برنامج درايش رمضان 2024

بإمكان المشاهدين المشاركة في برنامج درايش رمضان 2024 والفوز بجوائزه عبر الأتي:

فقرة “المسابقات”

يشتمل البرنامج على عدة مسابقات في حلقاته، تتضمن أسئلة ألغاز وأسئلة تاريخية وأسئلة ثقافية، إذا كنت ترغب في المشاركة في هذه المسابقات، يمكنك الاتصال بالبرنامج عبر الرقم المخصص أو إرسال رسالة نصية قصيرة، ويتم اختيار الفائزين بطريقة عشوائية من بين المشتركين أو المرسلين.

فقرة “سؤال الجمهور”

يقدم برنامج درايش 2024 فقرات يستطيع من خلالها الجمهور التفاعل مع المسابقة من خلال فقرة “سؤال الجمهور”، والتي يتم فيها طرح سؤال على الجمهور عبر الهاتف، إذا كنت أحد أول المتصلين الذين يجيبون على السؤال بشكل صحيح، ستحصل على جائزة.

موعد عرض برنامج درايش رمضان 2024

يتم عرض برنامج “درايش 2024” يوميًا على قناة السعودية في تمام الساعة 12:00 صباحا ابتداء من شهر رمضان المبارك، ويقدم البرنامج المسابقات التلفزيونية اليومية المباشرة “درايش” التي تقدمها الفنانة ريم عبد الله، يهدف البرنامج إلى تعريف المشاهدين بثقافة وتاريخ المملكة العربية السعودية وتراثها الأصيل من خلال أسئلة متنوعة.

تردد قناة السعودية 2024

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

التردد 12149.

القمر الصناعي نايل سات.

جوائز برنامج درايش 2024

يقدم برنامج درايش العديد من الهدايا القيمة للمشاهدين خلال شهر رمضان المبارك، بما في ذلك: