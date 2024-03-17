“ضيف عيالك وخد زيت وسكر ورز زيادة” تسجيل وخطوات إضافة المواليد علي بطاقة التموين 2024 للفئات المستحقة

إضافة المواليد جدد على بطاقة التموين هو الإجراء الذي يتيح للمواطنين تسجيل المواليد جدد على بطاقة بغرض الحصول على الدعم الغذائي اللازم يعد هذا الإجراء ضرورياً لتأمين الاحتياجات الأساسية للأسر وتحقيق التوازن الاجتماعي ويتساءل الكثير عن طريقة التسجيل والخطوات والأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجدد 2024.

طريقة تسجيل وخطوات مواليد جدد 2024

الدخول على رابط دعم مصر الرقمية لخدمات التموين.

انقر أيقونة تسجيل حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب فعليا.

اختر خدمات التموين.

اختيار أيقونة إضافة مواليد جدد.

قم تسجيل البيانات المطلوبة وعدد أفراد الأسرة.

سجل اسم الطفل أو الطفلة المراد اضافتهم وادخل الاسم رباعي.

كتابة الرقم القومي للطفل.

قم باختيار خيار إضافة ابن/ ابنة.

المستندات المطلوب لاضافة المواليد علي بطاقة التموين 2024

لإضافة المواليد على بطاقة التموين ستحتاج إلى تقديم المستندات التالية:

صورة بطاقة التموين.

صورة بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد للأفراد المسجلة على بطاقة التموين.

صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

الاوراق المطلوب النسخ المطلوبة شهادة ميلاد المولود أصل + نسخة بطاقة التموين الخاصة بك أصل + نسخة هوية شخصية خاصة بك أصل + نسخة

شروط اضافة المواليد علي بطاقة التموين 2024

تحتاج إلى الشروط اللازمة لإضافة المواليد على بطاقة التموين عبور السن القانونية وتوفر الأوراق المطلوبة مثل بطاقة التموين ورقم الهاتف المسجل باسم رب الأسرة وصور بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد والأبناء المسجلة على بطاقة التموين.

و عرضت وزارة التموين أن أسباب رفض إضافة المواليد والأفراد على بطاقة التموين إضافة المواليد الجدد للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين فأكثر، عدد الأفراد المسجلين فعليا في البطاقة لا يزيد عن 3 أفراد لا يمكن إضافة أكثر من أربعة أفراد للبطاقة الواحدة.