هبوط في أسعار الدواجن بالسوق المصرية وتوجهات لتوسع التصدير

شهدت السوق المصرية تطورًا إيجابيًا ملحوظًا اليوم مع تراجع أسعار الدواجن لتتموضع بين 95 و96 جنيهًا للكيلوجرام في المزارع، في خطوة تبشر بتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق الدولية،يأتي هذا الانخفاض في سياق جهود وزارة الزراعة المصرية الرامية إلى توسيع نطاق الصادرات الدواجن، والتي تستهدف بشكل خاص الأسواق السعودية والكويتية، مستلهمةً الدروس من الإنجازات المتحققة العام الماضي في الإمارات وعمان، ضمن هذا الإطار، نفذت الحكومة استراتيجية متكاملة تركز على تشجيع إقامة مشروعات الثروة الداجنة في المناطق الصحراوية، سعيًا لرفع مستويات الإنتاجية وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية، ما يعد خطوة استراتيجية نحو ترسيخ مكانة مصر كلاعب رئيسي في سوق الدواجن العالمي.

استقرار في أسعار الدواجن البيضاء وإنتاج قياسي للبيض في مصر

في سوق الدواجن المصرية، تظهر مؤشرات استقرار لأسعار الدواجن البيضاء، التي تتأرجح بين 105 و110 جنيهات مصرية للكيلوغرام للمستهلكين، مع تباين الأسعار تبعًا للمنطقة، وفقًا لعبد العزيز السيد، الشخصية البارزة في شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، فإن البلاد تشهد إنتاجًا سنويًا هائلًا للبيض يصل إلى 13 مليار بيضة، ما يدل على القدرة الإنتاجية العالية لهذا القطاع، كما يسجل الاستهلاك المحلي للدواجن البيضاء معدلات تصل إلى 150 ألف طن شهريًا، بينما يبلغ سعر كيلو الأوراك حوالي 115 جنيهًا مصريًا، مؤكدًا على الطلب المستمر والحيوي على هذه المنتجات في السوق.

وفقًا لتصريحات السيد القصير، وزير الزراعة، يبلغ متوسط حجم الإنتاج المحلي السنوي من الدواجن حوالي 1.4 مليار دجاجة، مما يؤكد على أهمية قطاع الثروة الداجنة كركيزة أساسية في الأمن الغذائي الوطني.