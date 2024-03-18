كلها فوايد وطعمها تحفه.. طريقه عمل الكنافة بالمانجو.. مش هتبطلي تعمليها الشهر كله

الكنافة بالمانجو من ألذ وأفضل الحلويات الشهية التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، كما أنها من الحلويات الغنية بالطاقة والفيتامينات وهي تحتوي على الكريمة والمانجو والكنافة، بما أن تحضيرها في المنزل أرخص من شرائها من محلات الحلواني فإن العديد من ربات المنزل تبحث عن طريقة عمل الكنافة بالمانجو بالتفاصيل.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

الكنافة بالمانجو من الحلويات الاقتصادية واللذيذة ومكوناتها تتواجد في كل منزل، وجاءت كالآتي:

المكونات

500 جرام من الكنافة الناعمة.

1 كوب زبدة مذابة.

1 كوب سكر

1 كوب ماء

1 كوب عصير المانجو.

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا.

طريقة تحضير الكنافة بالمانجو

طريقة عمل الكنافة بالمانجو كالآتي:

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

حضير ي الحشوة عن طريق خلط العصير والماء والسكر والفانيليا في وعاء.

وضعه على نار متوسطة حتى يذوب السكر ويصبح المزيج سائلاً.

ثم قومي بإضافة مانجو مقطعة إلى المزيج واتركيه حتى يغلي وتصبح المانجو طرية.

ثم قومي بترك الخلط جانباً حتى يبرد.

وضعي الكنافة الناعمة في وعاء كبير واخلطيها مع الزبدة المذابة حتى تصبح الكنافة مغطاه بالكامل.

قومي بوضع نصف الكنافة في صينية الخبز واضغطي عليها برفق حتى تكون متساوية في القاع.

وضعي حشوة المانجو على الكنافة، ثم ضعي الكنافة المتبقية فوق طبقة الحشوة واضغطي الكنافة برفق.

ثم أدخلي الصينية في الفرن واتركيها لمدة 30-35 دقيقة حتى يصبح لون الكنافة ذهبياً.

فوائد أكل الكنافة بالمانجو

المانجو التي تتواجد في الكنافة يتواجد بها الكثير من الفوائد ومنها الماغنسيوم والبوتاسيوم ومادة المانجيفيرين التي تعمل على حماية الخلايا القلبية من الالتهابات، كنا أن المانجا تساعد على خفض الكوليسترول بالدم وأيضاً الأحماض الدهنية والمانجا تعزز من صحة الجهاز الهضمي ومهمة لصحة الجلد والعيون لأنها تحتوى على فيتامين أ ومضادات أكسدة.