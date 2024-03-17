وزارة الصحة العراقية تفتح استمارة التعيين لخريجي كلية الطب العام 2022-2023

قامت وزارة الصحة العراقية بالإعلان عن إصدار نموذج تعيين لخريجي كلية الطب والمعاهد الطبية والصحية للعام الدراسي 2022-2023، وذلك استجابة لتوجيهات وزير الصحة السيد صالح مهدي الحسناوي، وذلك بالتعاون مع دائرة التخطيط وتنمية الموارد، يطلب من خريجي كلية الطب في العراق الراغبين في العمل في وزارة الصحة ملء النموذج الإلكتروني، أشار البيان إلى أن “النموذج الإلكتروني سيبقى متاحًا لمدة 15 يومًا”. استمارة التعيين لخريجي كلية الطب العام 2022-2023 قامت وزارة الصحة العراقية بتحديد جدول مواعيد لتقديم طلبات التعيين لخريجي كليات الطب لعام 2022-2023، وهذه الفترة تمتد لخمس عشرة يوما ابتداءً من يوم 15 مارس الحالي، وتم تحديد مواعيد التقديم لجميع كليات الطب على النحو التالي: المعاهد التقنية الطبية والصحية من تاريخ 19/4/2023. الكليات التقنية الطبية والصحية من تاريخ 5/4/2024. كليات ومعاهد التمريض من تاريخ 30/3/2024. كلية الصيدلة من تاريخ 25/3/2024. كلية طب الأسنان من تاريخ 20/3/2024. كلية الطب العام من تاريخ 15/3/2024.

وفقًا لبيان وزارة الصحة العراقية ، تتوفر استمارة التعيينات لخريجي الكليات الطبية والمعاهد الصحية والطبية عبر الموقع الرسمي للوزارة لمدة لا تقل عن خمس عشر يومًا من إطلاقها ، ليتمكن الراغبون في التقديم على وظائف وتعيينات وزارة الصحة العراقية في جميع محافظات العراق.

طريقة التقديم علي استمارة التعيين لخريجي كلية الطب العام 2024

بدأت وزارة الصحة العراقية قبول طلبات تعيين خريجي الكليات الطبية والمعاهد الصحية والطبية للعام الدراسي 2022-2023 من خلال ملء استمارة إلكترونية باتباع الخطوات المحددة.

في البداية، عليك فتح استمارة التعيين لخريجي كلية الطب .

ثم إدخال المعلومات الشخصية للمتقدم .

ثم إدخال رمز التحقق .

ثم النقر علي خانة تم .

ثم إرفاق المستندات المطلوبة .

ثم النقر علي خانة إرسال .

شروط التعيين لخريجي كليات الطب العام 2024

قامت وزارة الصحة العراقية بعرض الشروط التي يجب على الأطباء تحقيقها للحصول على وظائف فيها على النحو التالي: