هتبطلي تشتريها من برا تاني.. طريقة عمل القطايف خطوات ومكونات سهلة وبسيطة

مرتبط لدينا خلال شهر رمضان هو نوع من الحلويات المميزة وهي القطايف التي نقوم بتصنيعها في شهر رمضان الكريم، يمكن أن نقوم بحشوها بالتمر أو يمكن أن نضيف أي حشوه مثل المكسرات أو الجوز هند أو الزبيب أو الفول السوداني وكل تلك الحشوات متوفرة بالفعل في الأسواق، ويمكن أيضاً إضافة الشوكولاتة أو الكريم شانيته.

طريقة عمل القطايف

طريقة عمل القطايف هي طريقة بسيطة جداً وسهلة يمكن أن نقوم بتحضيرها بكل سهولة وأيضاً نقوم بتحضيرها بكميات كبيرة جداً، تكفينا طوال شهر رمضان أو أي شهر خلال العام.

مكونات القطايف

نص كوب من الدقيق.

كوبا من المياه.

ملعقة من البيكينج باودر.

2 ملعقة من النشا.

نصف ملعقة من السكر.

نص ملعقة من العصفر.

ملعقة من ماء الورد.

نص ملعقة من الفانيليا.

نص كوب من السميد.

طريقة تحضير القطايف

قومي بإضافة الخميرة مع نص كوب من المياه واتركيها جانباً، وبعدما تتفاعل الخميرة قومي بإضافة الدقيق مع السميد والنشاء والعصفر والفانيليا وماء الورد، وكل تلك المكونات في الخلاط الكهربائي مع إضافة نصف كمية المياه فقط.

قومي بإضافة كوب من الخميرة التي قمنا بتحضيرها إلى ذلك الخليط، ثم اتركي المزيج في الخلاط.

من أجل التسوية قومي بإضافة ملعقة كبيرة من الخليط في وعاء من للتيفال، وبعدما تظهر بها فقاقيع قومي بإزالتها.

مكونات عمل القطايف بالقشطة

المكونات كالآتي:

نصف كيلو من القطايف.

2 كوب من الحليب.

كوب من الكريمة السائلة.

4 ملاعق كبيرة من النشا.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

فانيليا.

طريقة تحضير القطايف بالقشطة