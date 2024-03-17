بشرة نضرة ومشرقة في دقائق! أقنعة القهوة للوجه: الحل السحري السريع!

تناولك لكوب من القهوة في الصباح لا يعزز مستويات الطاقة لديك، بل إنه يعمل على تحسين صحة بشرتك فهي تحتوي على خصائص مضادة للشيخوخة، واستخدامك أفضل أقنعة القهوة للوجه هي طريقة مثالية وأكثر فاعلية.

أفضل أقنعة القهوة للوجه

قمنا من خلال تلك السطور بتجميع مجموعة مميزة من أفضل أقنعة القهوة للوجه وطريقة استخدامها.

قناع اللبن بالقهوة

سوف يساعد هذا القناع على تقشير بشرتك وجعلها ناعمة، لاحتوائه على القهوة، كما أن اللبن الموجود به لديه خصائص مهدئة للبشرة.

سوف تحتاجين إلى ملعقة كبيرة من القهوة البودر مع ملعقتين كبيرتين من اللبن، لجعل هذا الخليط سميكا إلى حد ما.

اغسلي وجهك ورقبتك جيدًا وضعي عليها هذا الخليط ثم اتركيه لمدة ثلث ساعة ونظفي بشرتك بالماء الفاتر.

قناع الكركم بالقهوة

تساعد القهوة على تفتيح لون بشرتك في حين أن الكركم يعمل على تقليل ظهور التجاعيد بها وترطيبها

امزجي ملعقة كبيرة من القهوة البودر مع ملعقة كبيرة من الكركم والزبادي، وضعي هذا المعجون على بشرتك واتركيه عليها حوالي ثلث ساعة.

قومي بتدليكها بطريقة لطيفة بواسطة حركات دائرية واغسليها بالماء الدافيء بعد ذلك.

قناع العسل بالقهوة

يتمتع الزبادي بخصائص فعالة في شد الجلد وتقليل التجاعيد الموجودة به، بينما يحتوي العسل على خصائص مرطبة للبشرة ومضادة للبكتيريا.

اخلطي ملعقة كبيرة من القهوة البودر مع ملعقة أخرى من العسل والزبادي في إناء بشكل جيد.

قومي بتدليك بشرتك بواسطة هذا الخليط بلطف بعيدا عن عينيك واتركيه عليها لمدة ثلث ساعة واغسليها بالماء البارد.

قناع الكاكاو بالقهوة