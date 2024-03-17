بوستات مكتوبه.. افضل دعاء اليوم السابع من رمضان 2024 مستجابه

يبحث الكثير من الناس في المواقع المختلفة عن دعاء اليوم السابع من رمضان 2024 حيث جاء شهر رمضان المبارك الذي تكثر في الادعية والتي هي مستجابة بأذن الله ولكن هناك البعض يجهل صيغة الدعاء لذا تزداد عمليات البحث عن الأدعية التي يجب الدعاء بها في شهر رمضان المبارك سوف نقوم بعرض بعض الأدعية في القرآن والسنة وأيضاً طريقه الدعاء.

دعاء اليوم السابع من رمضان 2024

دعاء اليوم السابع من رمضان 2024 فمن أفضل الأدعية التي يمكن أن ندعي بها في شهر رمضان هي التي ذكرت في القرآن والسنة النبوية لأنها أدعية الأنبياء والرسل عليهم السلام إذن سوف نقوم بعرض بعض أدعية القرآن الكريم.

“رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا “

” رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ “.

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ “.

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ “.

“رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ “.

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي”.

“رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا “.

أدعية نبوية اليوم السابع من رمضان

الأدعية النبوية هي الأدعية التي كان يدعو بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والتي لها تأثير كبير جدا في شهر رمضان المبارك لما لها من صياغة جميلة فهي قد قيلت على لسان أعظم البشر.