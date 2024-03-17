هتقلبي الدنيا في عزومة رمضان مع كباب الحلة بقطع البطاطس: حكاية طعم رهيب في البيت!

شهر رمضان المبارك من أكثر الشهور في السنة التي يسبب حيرة كثيرا للعديد من ربات المنزل من جانب تقديم طعام به، لكن معنا لا يوجد حيرة، سنقدم لكم أفضل الوصفات يوميا، اليوم سنعرض لكم كيفية تحضير كباب الحلة، تعتبر من أكثر الأكلات التي تتميز بطعمها الرائع ومذاقها الخاص، بالرغم أنها من الأطباق القديمة، لكن ما زال يعشقها العديد، يمكنك تحضيرها بكل سهولة بمكونات بسيطة واقتصادية، لا أحد يستطيع أن يختلف على طعمها الرائع والمميز، إذا كان لديكي تجمع عائلي يلائم تقديمها به بجانبها طبق من الأرز المفلفل، سنعرض لكم وصفة كباب الحلة بقطع البطاطس وبطعم ولا اروع.

وصفة كباب الحلة بقطع البطاطس

كباب الحلة من الأكلات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، تتميز بسهولة تحضيرها ومكوناتها بسيطة للغاية وتعتبر وجبة اقتصادية مقارنة بالأكلات الأخرى، لا أحد يستطيع مقاومة طعمه رائع ومذاقة الطيب، تفيد أطفالك كثيرا نظرا فيما تحتويه من عناصر غذائية من بروتين وخضروات، سنقدم لكم مكوناته وطريقة تحضيره من خلال فيما يلي:

المكونات:

كيلو من اللحم المقطع إلى مكعبات.

ثلاث ثمرات من البصل، مقطعين إلى قطع صغيرة.

فصين من الثوم المهروس.

ثمرتين من البطاطس، مقطعين إلى قطع صغيرة.

ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من سبع بهارات.

ملعقة كبيرة من السمن.

ورقتين ورق لورا.

طريقة التحضير:

نأتي بقدر، نضيف إليه السمن، قطع اللحم، نقوم بتشويح اللحم بالسمن.

نضيف كافة البهارات حتى يتم تتبيلها جيدا.

نترك اللحم على حرارة عالية، ثم نضيف قطع البصل.

نقلب جميع المكونات حتى يصبح لون البصل ذهبي.

يترك المزيج على حرارة هادئة، نغطي المزيج حتى تصبح اللحمة ناضجة.

نضيف قطع البطاطس إلى المزيج، نقلبها، تترك حتى تنضج مع اللحم.

يسكب في طبق تقديم، يقدم بجانبه طبق من الأرز الأبيض، طبقة سلطة الخضراء أو الخبز العربي.

قدمنا لكم اليوم وصفة كباب الحلة بقطع البطاطس بمكونات بسيطة للغاية، قومي بتحضيره إلى عائلتك والاستمتاع بطعمها الشهي والمميز، المميز بها لا تحتاج إلى بذل جهد أو ووقت.