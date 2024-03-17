مع عبد الله إسماعيل.. أرقام الاشتراك في برنامج المندوس رمضان 2024

يحظى برنامج “مندوس 2024” بشهرة كبيرة ويثير اهتمامًا كبيرًا في الإمارات وبقية دول الخليج لفوزه بمجموعة متنوعة من الجوائز، مع قدوم شهر رمضان، يتم عرض البرنامج على قناة التلفزيون سما دبي بشكل جذاب للجمهور، ويستعرض فكرته المبتكرة للفوز بجوائز قيمة ومميزة، نجح البرنامج في جذب الانتباه واهتمام الجمهور بفضل فكرته المميزة، ويتمتع بشعبية كبيرة حيث يتفاعل الجمهور مع المذيع عبد الله إسماعيل مقدم البرنامج، ويسعون لمتابعته بانتباه والتعرف على كيفية المشاركة، بهدف الفوز بالجوائز النقدية التي يقدمها البرنامج للمشاركين خلال الموسم التاسع، ويبحثون عن طريقة المشاركة في المسابقة، والفوز بالعديد من الجوائز المالية التي يقدمها البرنامج في الموسم التاسع، وهذا ما سوف نعرضه لكم في الأسطر القليلة القادمة، لذا يرجي متابعتنا.

أرقام الاشتراك في برنامج المندوس رمضان 2024

يمكن المشاركة في الفعاليات الخاصة بالبرنامج عن طريق التواصل عبر الأرقام الموجودة للاشتراك والتي هي كالتالي:

يمكنك التواصل مباشرة مع البرنامج عن طريق الاتصال بالرقم 600551413.

الاشتراك بالبرنامج عبر الرقم 0509008005.

الرقم للاتصال من خارج دولة الإمارات هو 97143669999.

التواصل عن طريق تطبيق واتساب باستخدام الرقم 050908005.

موعد عرض برنامج المندوس رمضان 2024

يتم عرض البرنامج مع بزوغ فجر أول أيام شهر رمضان الكريم علي قناة سما دبي البرنامج بطريقة فريدة وحصرية، ويتم عرض البرنامج في تمام الساعة 9.00 مساء بتوقيت الإمارات، ونقدم لكم تردد قناة سما دبي حتي يمكنكم متابعة البرنامج والاستمتاع

تردد قناة سما دبي 2024 علي بدر سات

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: عمودي.

التردد: 12130.

تردد قناة سما دبي علي عرب سات

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

التردد 12130.

تردد قناة سما دبي علي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

التردد 12417

جوائز برنامج المندوس 2024