100000 دينار زيادة فورية.. سلم رواتب المتقاعدين في العراق بالزيادة الجديدة 2024 وخطوات الاستعلام عن الرواتب

أعلنت وزارة المالية العراقية عن زيادة في رواتب المتقاعدين بمبلغ 100,000 دينار عراقي لكل من يستوفي شروط الوزارة، ومن المتوقع أن يتم صرف هذه الزيادة في رواتب المتقاعدين ابتداءً من شهر مارس 2024 لجميع المتقاعدين الذين يتقاضون رواتبهم بقيمة مليون دينار عراقي أو أقل.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق بالزيادة الجديدة 2024

اليكم سلم رواتب المتقاعدين في العراق بالزيادة الجديدة 2024:

تم رفع الراتب التقاعدي من 400 ألف دينار إلى 550 ألف دينار.

كما ارتفع الراتب التقاعدي من 350 ألف دينار إلى 500 ألف دينار.

تمت زيادة الراتب التالي من 625 ألف دينار إلى 725 ألف دينار.

كما ارتفع الراتب التقاعدي من 850 ألف دينار إلى 950 ألف دينار.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراق 2024

ويمكن للأفراد الاستعلام عن رواتبهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

يبدأ المتقاعد بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

بعد ذلك، يقوم بالضغط على أيقونة المتقاعدين ويقوم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

ثم بعد ذلك يتم بعد ذلك النقر على أيقونة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

بعد ذلك، يقوم المتقاعد بملء المعلومات المطلوبة في نموذج الاستعلام.

ثم يتم إرسال الاستعلام عن البيانات بالنقر على زر الاستعلام.

في النهاية، ستظهر نتيجة استحقاق المتقاعد من زيادة الرواتب على الشاشة.

وبهذه الطريقة، يمكن للمتقاعدين الاستفادة من الخدمة بكل يسر وسهولة ودون عناء الذهاب إلى المراكز الحكومية.