جاوب على السؤال وهتكسب عربية.. طريقة التسجيل في مسابقة غازي الذيابي في شهر رمضان 2024

على مدار الثلاث سنوات السابقة تعتبر مسابقة فوازير غازي الذيابي من أهم المسابقات في رمضان، حيث أعلن رجل الأعمال الشهير غازي الذيابي عن انطلاق النسخة الرابعة من المسابقة في شهر رمضان للفوز بسيارات وجوائز أخرى من خلال مقطع فيديو قام بنشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، موضحاً تفاصيل المشاركة في هذا الموسم وكيفية الربح، وأشار إلى أن هذا الموسم سيكون مميز ويمكن لعدد كبير من الأشخاص الاشتراك فيه.

طريقة التسجيل في مسابقة غازي الذيابي

لا يتم عرض فوازير غازي الذيابي على شاشة التلفزيون ولكن يتم عرض تلك المسابقة على الحساب الرسمي لمقدم البرنامج وهو الإعلامي غازي الذيابي، الذي قام بالتأكيد على إتاحة الاشتراك في المسابقة لكل الأشخاص في مختلف دول الوطن العربي بدون شروط أو قيود، فيمكن الاشتراك في المسابقة باتباع مجموعة من الخطوات تتمثل في:

القيام بالدخول إلى الصفحة الرسمية لدخون الإماراتية على منصة تويتر، ثم متابعة الصفحة على تويتر.

القيام بالمشاركة في إجابة السؤال اليومي الخاص بالمسابقة مع تفعيل الهاشتاج وهو فوازير_غازي_الذيابي.

ما هي جوائز مسابقة غازي الذيابي؟

تعمل المسابقة على تقديم العديد من الجوائز الرائعة للفائزين فوصلت تلك الجوائز بفضل دعم دخون الإماراتية إلى 20 سيارة والعديد من الجوائز المالية الأخري، وتتمثل أبرز جوائز المسابقة عبر المواسم المختلفة في:

الموسم الأول: سيارة.

الموسم الثاني: ثلاث سيارات.

الموسم الثالث: 16 سيارة.

الموسم الرابع ستكون جوائزه 20 سيارة.

أرقام الاشتراك في مسابقة غازي الذيابي 2024

يمكنك الاشتراك في مسابقة فوازير غازي الذيابي من خلال الاتصال على الأرقام الآتية: