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موبايل أوبو الجديد “ملك السوق” يهزم هواوي وأبل في تصنيف جديد!
تصدرت شركة أوبو العالمية بإصدارها هاتف oppo find x7 ultra العديد من الشركات العالمية وذلك بعد حصول ذلك الهاتف على ترتيب أفضل أداء بفضل جودة وروعة الكاميرا الخاصة بها وبعد أن تصدر ذلك الخبر جميع المواقع وبحث الكثيرين عنه، سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، موبايل رائد قالب الدنيا oppo تهزم هواوي وأبل في تصنيف جديد.
موبايل oppo يهزم هواوي وأبل في تصنيف جديد
بعد استحواذ هاتف أوبو Find X7 Ultra على مركز متقدم وفق تصنيف شركة DxOMark بفرنسا، سوف نتعرف على أسباب ذلك فيما يلي:
- حيث قال الخبراء أن ذلك الهاتف قد حصل على ذلك التصنيف بسبب تصنيف وجودة الكاميرا التي لا مثيل لها.
- وقد حصل ذلك الهاتف وحده ١٥٧ نقطة عند اختبار مدى جودة وكفاءة الكاميرا الخاصة به.
- بالإضافة أيضاً إلى أنه تم اختبار جودة وكفاءة الكاميرا الأمامية وكذلك الفيديو وكانت النتيجة جودة لا مثيل لها.
- كما يستطيع أيضاً ذلك الهاتف أن يلتقط صور بورتريه، وعمل تقريب في الفيديوهات .
- ويجب الذكر أيضاً أنه قد تمت المنافسة بين عدة هواتف منها هاتف هواوي mate 60 pro.
- ولكن استطاع هاتف Find X7 Ultra أن يحوذ على كسب المنافسة دون منافس وذلك لجودة الكاميرا الخلفية والأمامية.
- فقد حازت ميزة التكبير والتصغير على قراية١١٨ نقطة وحدها، بالإضافة أيضاً إلى ميزة إلغاء الضوضاء المرئية في الفيديوهات على حوالي ١١٩ نقطة وحدها.
- وليس ذلك فحسب بل استطاع أيضاً أن يحصل على أفضل هاتف من حيث القدرة على التقاط صورة شخصية ملونة ذات جودة وكفاءة عالية، وألوان طبيعية.
- وتبلغ جودة الكاميرا الأمامية ٥٠ ميجا بيكسل، بالإضافة إلى القدرة على التكبير والتصغير المزدوج.
- مع العلم أيضاً أن ليست هذه هي المرة الأولى التي يحوذ فيها ذلك الهاتف على ثقة الجميع.
- حيث أنه قد حقق أيضاً نجاحاً باهراً في اختبارات منصة AnTuTu، واستطاع أن يحوذ على التصنيف العاشر ضمن أفضل عشرة هواتف من حيث جودة الأداء.