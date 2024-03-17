موبايل أوبو الجديد “ملك السوق” يهزم هواوي وأبل في تصنيف جديد!

تصدرت شركة أوبو العالمية بإصدارها هاتف oppo find x7 ultra العديد من الشركات العالمية وذلك بعد حصول ذلك الهاتف على ترتيب أفضل أداء بفضل جودة وروعة الكاميرا الخاصة بها وبعد أن تصدر ذلك الخبر جميع المواقع وبحث الكثيرين عنه، سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، موبايل رائد قالب الدنيا oppo تهزم هواوي وأبل في تصنيف جديد.

موبايل oppo يهزم هواوي وأبل في تصنيف جديد

بعد استحواذ هاتف أوبو Find X7 Ultra على مركز متقدم وفق تصنيف شركة DxOMark بفرنسا، سوف نتعرف على أسباب ذلك فيما يلي: