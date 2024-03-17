الحق نفسك قبل الحبس والغرامة.. عقوبات قانون مخالفات البناء الجديد 2024.. هتغرم 50الف جنيه وهتتحبس لو ماطبقتش القانون

يلزم على جميع المصريين الالمام باحكام وعقوبات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وذلك حتى لا يتعرضون للغرامة أو الحبس المنصوص عليها بمقضى العمل بهذا القانون الذي يعرض أى شخص لديه احد المخالفات القانونية التى نص عليها إلى تطبيق العقوبات المغلظة الني فرضتها الدولة في حالة حدوثها، والتي تكون غرامة مالية تتراوح ما بين 20الف جنية الى 50 الف جنيه أو الحبس من سنة إلى 10سنوات، وذلك كله في حالة ارتكاب احد مخالفات البناء أو أكثر من مخلفة مجتمعين وسوق نوضح اليكم اليوم جميع نفاصيل الجرائم والعقوبات التى تطبق عليها وفقاً لقانون مخالفات البناء الجديد. .

قانون مخالفات البناء الجديد 2024

ومن جانبه يشير القانون إلى وجوب التزام المواطنين بكافة معايير الأمان والكفاءة الفنية المعتمدة عند إقامة المباني الجديدة بالدولة بما يشمل المساحة والمصاعد، عدد الطوابق، دون الإخلال بجودة المواد الأساسية وفي حال حدوث أي انتهاك قد يؤدي إلى إصابات أو وفيات سيواجه الشخص المسؤول عقوبات قد تصل إلى الغرامات أو السجن طبقا لحجم الضرر الناتج وسنقدم لكم شرحا للعقوبات التي قد تطبق على مخالفات البناء وفقا لما ورد في المادة 105 من القانون الجديد.

عقوبات قانون مخالفات البناء الجديد 2024

ومن المقرران يتم العمل بالقانون وفقا للا ئحة التنفيذية بداية من شهر فبراير 2024 والذي بمقتضاه يتعرض المخالفات للحبس أو الغرامة بحس نوع المخالفة وتكون العقوبات كالتالي .