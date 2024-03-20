600 ألف دينار زيادة جديدة.. كيفية الاستعلام عن الزيادة الجديدة على رواتب المتقاعدين في العراق شهر مارس 2024 وموعد الصرف
رواتب المتقاعدين في العراق من الأمور التي يتساءل عنها عدد كبير من المواطنين العراقيين في مختلف محافظات العراق وعن صرف رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة في شهر مارس، وذلك لأنه كان من المتوقع أن يتم صرف الراتب في بداية شهر مارس ولكن كان ذلك يوم عطلة رسمية فتم صرف الرواتب بداية من 28 في شهر فبراير، كما يمكن صرف الراتب بكل سهولة من ماكينات ATM أو من خلال البنوك أو الصرافات التابعة له.
زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024
قامت وزارة المالية العراقية بالإقرار على زيادة رواتب المتقاعدين في الدولة على أن يتم تطبيق تلك الزيادة بداية من شهر مارس وذلك في جميع محافظات العراق وجاءت الزيادة في رواتب المتقاعدين كالآتي:
- من المتوقع أن يصل راتب المتقاعد إلى 600 ألف دينار عراقي بدلاً من 500 ألف دينار بعد الزيادة الجديدة.
- من المتوقع أن يصل راتب المتقاعد إلى 800 ألف دينار بدلاً من 700 ألف دينار بعد الزيادة الجديدة.
- من المتوقع أن يصل راتب المتقاعد إلى 850 ألف دينار بدلاً من 750 ألف دينار بعد الزيادة الجديدة.
كيفية الاستعلام عن الزيادة الجديدة على رواتب المتقاعدين في العراق
توجد بجد الخطوات البسيطة التي يمكن لأي متقاعد من خلالها القيام بالاستعلام عن موعد صرف الرواتب وذلك بعد تقرير الزيادة الجديدة التي قامت الحكومة بتطبيقها بدءاً من شهر مارس وتتمثل خطوات الاستعلام في التالي:
- القيام بالدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.
- القيام بالانتقال إلى الخدمات الإلكترونية، ثم بعد ذلك يتم الضغط على خانة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين والتي توجد في الصفحة التي أمامك.
- القيام بتسجيل كل المعلومات الشخصية التي تخص استكمال عملية التسجيل، وفي نهاية التسجيل يتم الضغط على زر الاستعلام.
- سوف تظهر لك صفحة تحتوي على كل المعلومات التي تخص الراتب من موعد صرف رواتب المتقاعدين وزيادة الرواتب الجديدة.