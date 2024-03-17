أعرف الحقيقة.. هل سيتم رفع الحد الأدنى لقيمة معاش الضمان الاجتماعي 2024 لشهر رمضان 1445؟ وما هي الفئات المستحقة لهذا الدعم؟

هل سيتم رفع الحد الأدنى لقيمة معاش الضمان الاجتماعي 2024 لشهر رمضان 1445، في الساعات الأخيرة الماضية انتشرت الكثير من الأسئلة والاستفسارات حول وجود زيادة جديدة على راتب الضمان الاجتماعي والكثير من الأشخاص المستفيدين يتساءلون عن حقيقة هذا الأمر وعن قيمة الزيادة وعن كل التفاصيل المتعلقة بالموضوع وانتشرت هذه التساؤلات بشكل كبير جدًا على المنصة الخاصة ببرنامج الدعم وبالتحديد على الصفحة الرسمية على المنصة X المعروفة بتويتر سابقًا.

هل سيتم رفع الحد الأدنى لقيمة معاش الضمان الاجتماعي 2024 لشهر رمضان 1445؟

‏نعم، تم رفع الحد الأدنى الخاص بمعاش الضمان الاجتماعي حتى نهاية عام 2024، وهذا بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز.

حيث ان هذه الزيادة تم إضافتها منذ شهر نوفمبر 2023 وتم التأكيد على أن الزيادة على الراتب سوف تستمر مع جميع المستفيدين حتى نهاية عام 2024.

وبعد هذه الزيادة أصبح الراتب الشهري الخاص بالشخص الذي يعول الأسرة 1320 ريال على أن يكون الراتب الخاص بالتابع 660 ريال.

‏ما هي شروط معاش الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة لهذا الدعم ؟

‏قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع مجموعة من الشروط حتى يتمكن الشخص من الاستفادة من برنامج دعم الضمان الاجتماعي: