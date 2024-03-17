تفاصيل الحلقة 6 من العتاولة.. زينة تعترف بجريمتها وحبها لأحمد السقا

حقق مسلسل “العتاولة” نجاحا كبيرا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، حيث تصدر مؤشرات البحث على محرك جوجل ومنصة شاهد، يعزى هذا النجاح إلى الأحداث الشيقة في المسلسل بالإضافة إلى اللقطات الكوميدية والمواقف المضحكة التي يتعرض لها أبطال العمل، حيث نستعرض تفاصيل الحلقة 6 من العتاولة التي تم إذاعتها اليوم.

تفاصيل الحلقة 6 من العتاولة

في الحلقة السادسة من المسلسل، بدأت الحلقة بمشهد لعيسى الوزان وهو مع أحمد الحلواني زوج أم زينة الذي تعرض للطعن من قبل زينة في الحلقة الثانية، وعلى الرغم من أن الجميع اعتقد أنه قد توفي، إلا أنه تم علاجه بواسطة عيسى الوزان، مما أثار صدمة الجميع وترقبهم للأحداث القادمة.

بوادر أزمة بين الأخوة ضمن تفاصيل الحلقة 6 من العتاولة

تضمنت الحلقة 6 من العتاولة أيضا بحث خضر (طارق لطفي)، شقيق نصار (السقا)، عن قطعة الآثار التي سرقها نصار، حيث اعترف خضر لوالدته سترة (فريدة سيف النصر) بأن قيمتها تتجاوز 100 مليون جنيه.

وخلال الحلقة أيضا اعترفت زينة لأحمد السقا بالأزمة التي تمر بها بسبب طعنها لأحمد الحلواني، زوج والدتها، بالسكين في الحلقة الثانية، ونصحها السقا بضرورة تقديم بلاغ لاختفائه في قسم الشرطة لتجنب الشبهات، وأعربت زينة في نهاية الحلقة عن حبها للسقا.

العتاولة يخقق انتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي

حقق مسلسل “العتاولة” انتشارا واسعا منذ بداية عرضه، سواء على المستوى الجماهيري أو على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بفضل إصدار الأغنية الدعائية للمسلسل بعنوان “مهرجان العتاولة” وأغنية “قنبلة الجيل” التي قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي في إحدى الحلقات.

محور مسلسل “العتاولة” في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة، يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، الذي يعيش حياة متقلبة تتخللها فترات صعود وهبوط، ومع ذلك يحاول الحفاظ على التفاؤل في جميع الظروف والتعاملات، بينما تدفعه ظروف الحياة إلى الانزلاق إلى السلبية، ومن ثم تحدث تغيرات في حياته.

يشارك في بطولة مسلسل “العتاولة” بعض النجوم البارزين مثل أحمد السقا وطارق لطفي وزينة وباسم سمرة وفريدة سيف النصر ومي كساب وأحمد كشك وهدى الإتربي ونهى عابدين وأيضا ميمي جمال وزينب العبد ومريم الجندي ومؤمن نور ومنة تيسير والفنان الكوميدي مصطفى أبو سريع والفنان القدير محمد التاجي ويسرا الجديدي وغيرهم من النجوم الشباب، مسلسل العتاولة من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.