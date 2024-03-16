” هتضحك من قلبك علي الفطار “.. تردد قناة أون دراما 2024 واستمتع بمتابعة مسلسل الكبير قوي الجزء الثامن في رمضان 1445

‏تردد قناة اون دراما 2024، قناة أون دراما واحدة من القنوات التي تقدم نخبة رائعة من المسلسلات الدرامية وخصوصًا في شهر رمضان الكريم حيث يتم عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن على شاشة القناة هذا الموسم مليء بالكثير من الأحداث الكوميدية الرائعة، ولذلك نجد أن عدد كبير من محبي هذا المسلسل بطولة الفنان أحمد مكي يبحثون عن تردد قناة اون دراما حتى يستمتعون بليالي مليئة بالضحك ولذلك سوف نتعرف على التردد الخاص بقناة أون دراما بعد التحديث.

‏تردد قناة أون دراما 2024

‏نظرًا لأن عدد كبير من الناس يبحثون عن مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن لمتابعته خلال شهر رمضان الكريم وقناة أون دراما تقوم بعرض هذا المسلسل على شاشتها والكثير من المتابعين يرغبون في تحديث القناة للاستمتاع بحلقات المسلسل المضحكة جدًا، ولذلك فإن تردد قناة اون دراما:

التردد: 11861.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي : نايل سات.

‏تردد قناة أون دراما على العرب سات

‏تحرص قناة اون دراما على أن تقوم بتحديث التردد الخاص بها على جميع الأقمار الصناعية حتى يستمتع بمشاهدة الأعمال الدرامية التي تعرض على شاشتها الملايين من المتابعين في مختلف أنحاء العالم فالقناة دائمًا ما تقدم محتوى مميز وأعمال درامية رائعة لمجموعة قوية من الفنانين المتميزين، ولذلك فإن التردد الخاص بالقناة على العرب سات:

التردد : 12379.

معدل الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

‏مسلسلات شهر رمضان تعرض على قناة اون دراما

‏خلال شهر رمضان الكريم يتم عرض مجموعة قوية جدًا من الأعمال الدرامية لمجموعة من الفنانين خلال شهر رمضان الكريم حتى يستمتع المتابعين بالحلقات الخاصة بهذه المسلسلات على شاشة أون دراما بدون أي مشاكل في البث ومن أشهر الأعمال الدرامية التي تعرض على شاشة القناة: