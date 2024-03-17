اكتشاف مدهش.. مفاجأة في نواة البلح هتوفرلك ألف جنيه اوعي ترميه

تعتبر نوى البلح من الأشياء التي يتم التخلص منها بسبب عدم صلاحيتها للتناول، لكن يمكن استغلالها بشكل فعال من خلال إعادة تدويرها وتحويلها إلى بن أصلي، وهو خيار يوفر على المستهلك تكلفة شراء البن الجاهز بأسعار مرتفعة، كما يمكن تحقيق ذلك من خلال خطوات بسيطة يمكن تنفيذها في المنزل، والتي تضمن في الوقت نفسه الحصول على بن صحي وطبيعي.

مقادير تحويجة البن باستخدام نواه البلح

نصف كيلو بن من نواة البلح.

2 ملعقة كبيرة من الحبهان.

2 ملعقة من زر الورد.

ملعقة قرنفل.

فصان أو 3 فصوص مستكة.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب أو كبابة صيني.

طريقة التحضير:

تنظيف نواة البلح جيدًا وتجفيفها. تحميص نواة البلح في الفرن حتى تصبح لونها بنيًا غامقًا. طحن نواة البلح المحمصة بعد التبريد في مطحنة القهوة حتى الحصول على بودرة ناعمة. مزج البودرة مع مقادير تحويجة البن المذكورة بالتساوي. تخزين البن الناتج في علبة محكمة الإغلاق في مكان بارد وجاف.

بهذه الطريقة، يمكنك تحضير بن أصلي من نواة البلح في المنزل بسهولة وبتكلفة منخفضة، مما يضمن الحصول على قهوة طبيعية وصحية.

وفي الخطوة الثانية تتضمن إضافة مقادير التحويجة إلى نصف كيلو من البن المطحون، وتشمل 2 ملعقة كبيرة من الحبهان، و2 ملعقة من زر الورد، وملعقة قرنفل، وفصين أو 3 فصوص مستكة، ونصف ملعقة صغيرة قرفة وجوزة الطيب أو كبابه صيني.

يتم طحن الخليط مرة أخرى ونخله في مصفاة.

بذلك، يصبح البن المحوج جاهزًا للإستخدام، ويمكنك الإستمتاع بفنجان قهوة صحي خالي من الكافيين.

وبسبب الإختلاف الكبير في أسعار البن في المحلات، حيث تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه، وذلك حسب الجودة والنوع، يعتبر تحضير البن في المنزل بالطريقة الأصلية خيارًا مفضلًا للكثيرين لتوفير مبالغ كبيرة