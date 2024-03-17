الانـ بــحـث مظلتي :: اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة كافة محافظات العراق pdf || اسماء المستحقين بالرعاية الاجتماعية

ينتظر المواطنين في الوقت الحالي الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، وتعمل الوزارة بجهد للانتهاء والكشف عن الأسماء في أقرب فرصة وذلك عبر الروابط الإلكترونية التي تحاول توفيرها لجميع المواطنين، وتسهيل البحث على كل مواطن في العثور على اسم المستفيد من الدعم بدون مجهود، ويقوم برنامج دعم الرعاية الاجتماعية علي شمل جميع المواطنين العراقيين المحتاجين للدعم المادي بسبب الأزمة الإقتصادية الحالية حتى تساعدهم في محاولة العيش بحياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة للأفراد، ونتناول معكم اليوم تفاصيل أكثر حول اسماء الرعاية الإجتماعية للوجبة الأخيرة في هذا التقرير.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يظل البحث مستمر عن أسماء المشمولين والمستحقين للدعم في الرعاية الاجتماعية، والذي تقوم بتقديمه الوزارة للمواطنين حتى يستطيع الجميع الحصول على الدعم المستحق، ولقد وضعت الوزارة في العراق للحصول علي هذا الدعم بعض الشروط التي من أهمها ما يلي:

أن يكون المواطن عراقي الجنسية.

أن يكون مقيم بإحدى محافظات العراق بشكل دائم.

أن لا يكون يمتلك لأي عقارات أو أصول أو سجلات تجارية،

يجب أن يكون عمره بين الـ 18 عام والـ 60 عام للرجال.

ان لا يصل مرتبة إلى نفس قيمة مبلغ الدعم المقدم له.

كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

حرصت الوزارة العراقية على توفير رابط إلكتروني مخصص للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، ويمكنكم اتباع هذه الخطوات السهلة كما يلي:

تقوم بتسجيل الدخول عبر منصة مظلتي .

. أو الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

ثم الضغط على الاستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة.

ثم إدخال البيانات المطلوبة.

ثم قم بتحديد الوجبة.

وتحديد المحافظة التابع لها.

ثم الضغط على استعلام.

سوف تظهر كشوفات المشمولين بالرعاية بصيغة PDF.

المستندات المطلوبة للتقديم على دعم الرعاية الاجتماعية

إذا كنت ترغب في الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وظهور إسمك ضمن قائمة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة يجب إرفاق عدة مستندات كالآتي: