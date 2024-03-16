“اتفرج علي بطوط وسبونج بوب”.. تردد قناة بطوط الجديد على القمر الصناعي ..التحديثات وصلت بيتك من غير ولا مليم!!

يعتبر البحث عن تردد قناة بطوط أمراً ضرورياً للعديد من الآباء والأمهات الذين يسعون جاهدين لتوفير بيئة ترفيهية صحية وتعليمية لأطفالهم فقناة بطوط تتميز بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام الكرتونية الممتعة والمفيدة التي تعزز التفكير الإبداعي وتنمي مهاراتهم الحياتية ومن خلال هذه القناة، يمكن للأطفال أن يستمتعوا بأوقاتهم بشكل مسلى وممتع، بينما يتعلمون في الوقت نفسه قيمًا هامة مثل التعاون والصداقة والإبداع وبالتالي يجد الآباء والأمهات أن تردد قناة بطوط هو الحل الأمثل لضمان توفير تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة لأطفالهم.

تردد قناة بطوط الجديد على نايل سات

إدارة قناة بطوط قد أتت بخبر مفرح للعديد من المشاهدين بالإعلان عن تردد قناتها الجديدة مما يسهل على الجميع ضبطها على التلفزيون والاستمتاع بمحتواها المتنوع والمفيد فقد أشارت القناة إلى أهمية هذا الإعلان نتيجة للعديد من عمليات البحث المتكررة التي قام بها المواطنون، حيث وجدوا صعوبة في إيجاد تردد القناة السابق وتوضح القناة أن ترددها الجديد:

هو 11494 على النايل سات، مع استقطاب أفقي H ومعدل ترميز 27500.

وبجودة عالية الوضوح HD وهذا ليس فقط للنايل سات بل أيضاً للعرب سات.

كيف يمكن ضبط قناة بطوط على التلفزيون؟