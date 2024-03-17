الآن.. مسلسل الطائر الرفراف الحلقه 62 فيديو لاروزا

مسلسل الطائر الرفراف الحلقه 62، مسلسل الطائر الرفراف الذي حقق نجاح جماهيري كبير في الوطن العربي وتابعه الملايين من كافة الدول منذ بداية عرضه في تركيا بشهر سبتمبر 2022، وارتفاع نسبة المشاهدة داخل تركيا “الريت” والتي تعدت في بعض الاحيان 14 ساهمت في استمرار المسلسل للموسم الثاني وللحلقة اثنان وستون والتي عرضت بالأمس على قناة ستار تي في، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة مشاهدة الحلقة مترجمة. مسلسل الطائر الرفراف الحلقه 62

مسلسل طائر الرفراف حقق هذا النجاح الفائق بفضل قصته المثيرة وأبطاله المحبوبين، وتدور قصته في إطار درامي رومانسي حول فريد كورهان الذي تزوج من سيران بالغصب ومع كرههما لبعضهما في البداية تتحول قصتهما الى عشق شديد ولكنهما يواجها الكثير من المشاكل بسبب عائلتيهما وأشخاص من الماضي وسينفصلا لعدة مرات، وقد عرضت بالأمس الحلقة 62 والتي شهدت مفاجئات صادمة للبعض حيث ستتم خطبة سيران على أكين وسيقوم فريد بتهديد أبوها وأكين من الاقتراب منها مرة أخرى والا سيطولهم غضبه، وبعد عرض الحلقة بعدة ساعات تمت ترجمتها على موقع قصة عشق ونزلت على المواقع المتخصصة، ويمكنكم مشاهدة مسلسل الطائر الرفراف الحلقه 62 على موقع ديلي موشن وقصة عشق وفيديو لاروزا.

موعد عرض مسلسل الطائر الرفراف

مسلسل الطائر الرفراف الذي يقوم ببطولته مجموعة من نجوم الفن الشباب بتركيا وهم ميرت رمضان ديمير وعفراء ساراتش اوغلو وبيريل بوزام وتارو امير تكين ويشاركهم البطولة شيتين تيكندور وجوزده كانسو وغيرهم، يعرض كل أسبوع يوم الجمعة على قناة star tv التركية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية والسابعة مساء بتوقيت القاهرة.