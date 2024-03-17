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الآن.. مسلسل الطائر الرفراف الحلقه 62 فيديو لاروزا

Mahmoudمنذ 11 ساعة
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مسلسل الطائر الرفراف الحلقه 62
مسلسل الطائر الرفراف الحلقه 62
مسلسل الطائر الرفراف الحلقه 62
مسلسل الطائر الرفراف الحلقه 62

موعد عرض مسلسل الطائر الرفراف

مسلسل الطائر الرفراف الذي يقوم ببطولته مجموعة من نجوم الفن الشباب بتركيا وهم ميرت رمضان ديمير وعفراء ساراتش اوغلو وبيريل بوزام وتارو امير تكين ويشاركهم البطولة شيتين تيكندور وجوزده كانسو وغيرهم، يعرض كل أسبوع يوم الجمعة على قناة star tv التركية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية والسابعة مساء بتوقيت القاهرة.

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Mahmoudمنذ 11 ساعة
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