فرح طفلك.. تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات والعرب سات كيفية تثبيت القناة للأطفال على التلفزيون

تردد قناة وناسة، تعد هذه القناة من بين أبرز القنوات المفضلة للأطفال في منطقة الشرق الأوسط، حيث حققت نجاحاً هائلاً واسع الانتشار منذ انطلاقتها، حيث تصل مشاهداتها إلى ملايين المشاهدين، تمتلك قناة وناسة قاعدة جماهيرية واسعة تشمل مختلف الفئات العمرية، خاصة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات وما فوق، وذلك بفضل محتواها المتميز الذي يجمع بين العناصر الترفيهية والتعليمية، تقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة من البرامج والعروض طوال اليوم، حيث تسعى إلى تلبية احتياجات وتفاعلات الأطفال بشكل شامل، يتم بث قناة وناسة للأطفال بشكل مجاني عبر القمر الصناعي النايل سات، مما يجعلها متاحة بسهولة للعائلات في جميع أنحاء المنطقة.

تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات والعرب سات

تردد قناة وناسة على النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11470.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

جودة البث: SD.

القناة غير مشفرة.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات :

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

جودة البث: HD.

القناة مجانية وغير مشفرة.

كيفية تثبيت قناة وناسة للأطفال على التلفزيون

لاستقبال قناة وناسة الفضائية على التلفزيون عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، يمكن اتباع الخطوات التالية:

اختيار قائمة الإعدادات من خلال الريموت.

الضغط على خيار “التثبيت اليدوي” أو “تعيين يدوي”، وذلك حسب واجهة التلفزيون.

تحديد القمر الصناعي المناسب، سواء نايل سات أو عرب سات.

إدخال التردد الجديد لقناة وناسة الفضائية.

اختيار نوع الاستقطاب، وفي حالة قناة وناسة، يجب تحديده كـ”رأسي”.

إدخال معدل الترميز الخاص بالقناة، والذي يكون عادةً 27500.

الضغط على زر “بحث” أو “تفتيش” للبدء في البحث عن القناة.

بعد اكتمال البحث والعثور على القناة، يمكنك الاستمتاع بمشاهدتها على التلفزيون.

من المهم التأكد من توجيه الهوائي أو الدش باتجاه القمر الصناعي المناسب وضبطه بشكل صحيح لضمان استقبال الإشارة بشكل جيد.