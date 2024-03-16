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إجازة عيد الفطر 1445.. وزارة الموارد البشرية تحدد موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي والخاص.. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024
إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي 2024 في السعودية
مع دخول شهر رمضان واقتراب عيد الفطر يزداد البحث من المواطنين عن موعد إجازة عيد الفطر وذلك لأن بعض العائلات ترتب أحوالهم للسفر والاحتفال بالإجازة بناء على عدد أيام الإجازة واليوم نستعرض معا ما أعلنته وزارة الموارد البشرية حول إجازة عيد الفطر وعدد أيام الإجازة المدفوعة للقطاعين العام والخاص فتابعونا.
إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي 2024
- لقد صدر مرسوم ملكي في الأيام الماضية يحدد موعد اجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي حيث تم تحديد موعد الاجازة وعدد ايامها.
- وهذا ما جعل المواطنين يبحثون عن موعد أجازة عيد الفطر والتي تم تحديدها بناء على مرسوم الملكي من يوم 25 رمضان 1445 وتستمر الى يوم 5 من شوال 1445.
موعد أجازة عيد الفطر للمدارس 1445
- قد أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد الإجازة للطلاب في المملكة لإجازة عيد الفطر لهذا العام 1445.
- حيث تبدأ الأجازة للمدارس والجامعات في المملكة بجميع الصفوف من 18 رمضان 1445 الموافق 28 مارس 2024 إلى 6 شوال 1445 الموافق ميلاديًا 15 أبريل 2024.
- وذلك لتستمر اجازة عيد الفطر للمدارس والجامعات في المملكة العربية السعودية لمدة 18 يوم على التوالي إلى أن يعود الطلاب إلى مدارسهم في 15 من شهر أبريل.
كم عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024
- ان الجهة المسؤولة عن تحديد عدد أيام الإجازات والعطلات في المملكة هي الموارد البشرية فهي الموكل إليها تحديد عدد أيام اجازة عيد الفطر.
- والى الان لم يتم الإعلان بشكل رسمي من الوزارة عن عدد أيام اجازة عيد الفطر بشكل رسمي او ان هناك اي قرارات من الوزارة بشأن تمديد فترة الاجازة سواء للقطاع الخاص والحكومي.