إجازة عيد الفطر 1445.. وزارة الموارد البشرية تحدد موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي والخاص.. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024

مع دخول شهر رمضان واقتراب عيد الفطر يزداد البحث من المواطنين عن موعد إجازة عيد الفطر وذلك لأن بعض العائلات ترتب أحوالهم للسفر والاحتفال بالإجازة بناء على عدد أيام الإجازة واليوم نستعرض معا ما أعلنته وزارة الموارد البشرية حول إجازة عيد الفطر وعدد أيام الإجازة المدفوعة للقطاعين العام والخاص فتابعونا.

إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي 2024

لقد صدر مرسوم ملكي في الأيام الماضية يحدد موعد اجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي حيث تم تحديد موعد الاجازة وعدد ايامها.

وهذا ما جعل المواطنين يبحثون عن موعد أجازة عيد الفطر والتي تم تحديدها بناء على مرسوم الملكي من يوم 25 رمضان 1445 وتستمر الى يوم 5 من شوال 1445.

موعد أجازة عيد الفطر للمدارس 1445

قد أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد الإجازة للطلاب في المملكة لإجازة عيد الفطر لهذا العام 1445.

حيث تبدأ الأجازة للمدارس والجامعات في المملكة بجميع الصفوف من 18 رمضان 1445 الموافق 28 مارس 2024 إلى 6 شوال 1445 الموافق ميلاديًا 15 أبريل 2024.

وذلك لتستمر اجازة عيد الفطر للمدارس والجامعات في المملكة العربية السعودية لمدة 18 يوم على التوالي إلى أن يعود الطلاب إلى مدارسهم في 15 من شهر أبريل.

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