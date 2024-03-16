“عشان لو متعرفش”.. طباعة فاتورة الكهرباء برقم الحساب ورابط الاستعلام عن فاتورة العداد 1445 .. احسبها صح واعرف هتدفع كام؟!

تطلق وزارة الكهرباء السعودية مبادرة مبتكرة لتسهيل حياة المواطنين، حيث تمكن العملاء الآن من طباعة فواتير الكهرباء برقم حسابهم الخاص بسهولة عبر الإنترنت مع توفير رابط للاستعلام عن قيمة الاستهلاك وتأتي هذه الخطوة ضمن دعم حكومة المملكة للتحول الرقمي وتحقيق رؤية السعودية 2030 حيث تسعى الحكومة إلى توفير خدمات حكومية متطورة و لتحقيق رفاهية أكبر للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

كيفية طباعة فاتورة الكهرباء برقم الحساب 1445

بعد تفعيل حسابك على موقع شركة الكهرباء و يمكنك بسهولة الحصول على فاتورة الكهرباء برقم الحساب من خلال الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة الكهرباء.

سجل الدخول باستخدام بياناتك بدقة.

اختر خدمة المشترك.

انقر على خدمة الفواتير الكهربائية.

سيطلب منك تسجيل رقم بطاقة الائتمان الخاصة بك.

بعد ذلك، انقر على الرمز لعرض الفواتير.

اختر الفاتورة التي ترغب في طباعتها.

قم بطباعة الفاتورة واحتفظ بها للاستخدام في أي وقت تحتاج إليها.

طريقة الاستعلام عن فاتورة برقم حساب قديم 1445

للراغبين في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم حساب قديم، يمكن اتباع الخطوات التالية بسهولة ويسر: