رسميا الان.. تحديد موعد اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024 في مسابقة 18 الف معلم والشروط المطلوبة

يزيد التساؤل خلال الفترة الحالية عن موعد اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024 وذلك بعد قيام وزارة التعليم المصرية عن فتح التسجيل في هذه المسابقة خلال الأيام السابقة، حيث زاد الإقبال عليها للحصول على فرصة العمل كمعلم أو معلم مساعد في إحدى المدارس التابعة إلى الوزارة لسد الاحتياج إلى كادر معلمين في العديد من المدارس في كافة المحافظات المصرية، ومن خلال مقالنا نقدم لكم تفاصيل المسابقة وشروط التقديم إليها بشكل مفصل.

موعد اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024

ما هو موعد اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024؟ يعد من أكثر التساؤلات التي يهتم بها بعض الفئات خلال الفترة الحالية، فمن المعروف أن الاختبارات المتاحة في هذه المسابقة قد تم البدء فيه من فترة 4 مارس إلى 9 من الشهر الجاري في عدد من المحافظات المختلفة، ومنها كما يلي:

محافظة مطروح.

محافظة الأقصر.

محافظة الوادي الجديد.

محافظة البحر الأحمر.

محافظة جنوب سيناء.

محافظة شمال سيناء.

محافظة قنا.

محافظة أسوان.

شروط التقديم على مسابقة التربية والتعليم

فرضت وزارة التعليم داخل الدولة المصرية عدد من الشروط حتى يتم التمكن من التسجيل في هذه المسابقة، ولا يتم الاستغناء عنها نهائيًا، والتي تكون كما يلي:

يلزم أن يكون الحد الأقصى لعمر المتقدم هو 40 عامًا.

اجتياز مرحلة الاختبارات الخاصة بالمسابقة بشكل ناجح.

الخضوع إلى كافة أنواع الكشف الطبي.

حضور اختبار المخدرات الذي يتم الخضوع إليه لدى الوزارة.

لا يوجد لديه أي حكم يتعلق بيفضايا التشهير أو غيرها من أنواع القضايا الأخرى.

المستندات المقدمة لمسابقة التربية والتعليم

لكي يتم التقديم إلى المسابقة يوجد عدد من المستندات التي يقدمها المتقدم إلى الوزارة عند الحصول على موافقة طلبه، وتكون كما يلي: