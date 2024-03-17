ملخص الحلقة السادسة من مسلسل “نعمة الأفوكاتو”.. نعمة ماتت ونهاية مفتوحة

تبدأ الحلقة السادسة من مسلسل “نعمة الأفوكاتو” بطولة مي عمر وأحمد زاهر بعد أن يحصل صلاح زوج نعمة ( زاهر ) على مبلغ 14 مليون جنيه من قضية الوقف التي كان رافعها بالقضاء، كما تدرك نعمة حينها حقيقة طمع زوجها بالمال، وتكتشف مع ذلك الطمع خيانته لها مع سكرتيرتها الشخصية التي تقوم بدورها الفنانة أروى جودة التي تجسد شخصية سارة، حبث تقرر نعمة مراقبة سارة لمعرفة ما تخطط له، لتفاجىء وهي تجلس مع استلام صور من السكرتير الخاص بها وتكتشف نعمة أن زوجها معها.

تفاصيل الحلقة السادسة من نعمة الأفوكاتو

تواجه نعمة زوجها في هذه الحلقة ( الحلقة السادسة من نعمة الأفوكاتو ) وتكتشف أنه تزوج سارة لتضليلها وتستفزها باستخدام كلمة “زوج سارة” التي كانت والدتها قد استخدمتها لإهانتها وتعديها عليها والتي أدت إلى سجنها في تسع قضايا، في حالة من الغضب، تتعدى سارة مكاتب بضرب نعمة ع على رأسها بقوة عدة مرات مستخدمة فازة حتى تفقد وعيها، يدرك زوجها صلاح أنها لا تتنفس وقد تكون قد توفت.

هذا هو ملخص الحلقة السادسة من مسلسل “نعمة الأفوكاتو”

يتميز المسلسل بمشاركة عدد من النجوم في الأدوار الرئيسية مثل مي عمر وأحمد زاهر وكمال أبورية وأروى جودة وسلوى عثمان وسامي مغاوري ولبنى ونس وعماد زيادة وهدير عبد الناصر وغادة فلفل وأحمد ماجد وولاء الشريف ومحمود غريب. يتواجد أيضًا ضيوف شرف في العمل، انتاج مها سليم واخراج محمد سامي.

يتم عرض مسلسل “نعمة الأفوكاتو” في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة MBC مصر والساعة الرابعة عصرًا على قناة MBC مصر 2. كما يمكن مشاهدته عبر منصة “شاهد”.

يتألف المسلسل من 15 حلقة فقط ويعرض خلال النصف الأول من شهر رمضان. يتم عرضه على قناة MBC مصر وMBC مصر 2 وMBC دراما ومنصة شاهد.

وفي متابعة لردود أفعال الجمهور والمتابعين رصد موقع البديل حالة من الإعجاب الشديد من محبي ومتابعي مسلسل نعمة الأفوكاتو خلال الأيام الماضية، وأشار عدد كبير منهم أن مي عمر وصلت إلى مرحلة كبيرة من النضوج الفني والموهبة الكبيرة والتمكن جعلتها قادرة على توصيل الدور وإقناع الجميع بالدور الذي إكتشفها من جديد في دور نعمة أبو علب.