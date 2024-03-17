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ادفع غرامتك هُنـــــا ur.gov.iq.. رابط مديرية المرور العامة الغرامات المرورية بالرقم الالماني 2024 بالعراق
مديرية المرور العامة الغرامات المرورية، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين والتيسير عليهم وعدم اجبارهم على التوجه الى مكاتب المرور لمعرفة قيمة الغرامات وسدادها وبالتالي استهلاك الكثير من وقتهم وجهودهم قامت المديرية العامة للمرور بالعراق بإتاحة الاستفسار عن الغرامات الكترونيا وكذلك سدادها باستخدام البطاقة الائتمانية، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن الغرامات المرورية وعن مخالفات الرقم الألماني.
رابط مديرية المرور العامة الغرامات المرورية بالرقم الالماني 2024 بالعراق
يمكنكم الان الاطلاع على مديرية المرور العامة الغرامات المرورية 2024 بالعراق مجانا ومن مكانك دون الذهاب لأي مكان، باتباع عدة خطوات سهلة لن تستغرق سوى دقائق معدودة، وذلك من خلال البوابة الالكترونية للخدمات الحكومية وفيما يلي نستعرض لكم الطريقة بالخطوات :
- الدخول الى بوابة أور الالكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط.
- الضغط على “الدخول” وادخال رقم الهاتف ثم الضغط على “ارسال”.
- من خدمات غرامة قم بإدخال بيانات السيارة ثم انقر على “استعلم”.
- سيتم استعراض كافة المعلومات المتعلقة بالغرامات وقيمتها.
- يمكنك بعد ذلك اختيار طريقة للدفع الالكتروني من بعض الطرق المتاحة”.
- اضغط على “دفع الغرامة” ثم ادخال بيانات البطاقة الائتمانية واتبع باقي الخطوات لاستكمال العملية.
الاستعلام عن مديرية المرور العامة الغرامات المرورية بالرقم الالماني
متوفر أيضا عبر بوابة اور للخدمات الرقمية بخلاف خدمة الغرامات المرورية مديرية المرور العامة، خدمة معرفة المعلومات الخاصة بالسيارة بالرقم الالماني ومعرفة المخالفات والغرامات، وسنوضح لكم في هذه الفقرة طريقة وخطوات الاستعلام بالترتيب :
- الدخول الى بوابة اور الالكترونية من هنا.
- تسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.
- ادخال الرقم الالماني في الخانة المخصصة.
- اضغط على “استعلم” لتظهر لك كافة المعلومات المتعلقة بالغرامات.
- متاح ايضا دفع الغرامة الكترونيا من خلال اختيار طريقة الدفع المناسبة.
- استكمل خطوات السداد عن طريق البطاقة الائتمانية.