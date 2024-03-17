ادفع غرامتك هُنـــــا ur.gov.iq.. رابط مديرية المرور العامة الغرامات المرورية بالرقم الالماني 2024 بالعراق

رابط مديرية المرور العامة الغرامات المرورية بالرقم الالماني 2024 بالعراق

يمكنكم الان الاطلاع على مديرية المرور العامة الغرامات المرورية 2024 بالعراق مجانا ومن مكانك دون الذهاب لأي مكان، باتباع عدة خطوات سهلة لن تستغرق سوى دقائق معدودة، وذلك من خلال البوابة الالكترونية للخدمات الحكومية وفيما يلي نستعرض لكم الطريقة بالخطوات :

الدخول الى بوابة أور الالكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط.

الضغط على “الدخول” وادخال رقم الهاتف ثم الضغط على “ارسال”.

من خدمات غرامة قم بإدخال بيانات السيارة ثم انقر على “استعلم”.

سيتم استعراض كافة المعلومات المتعلقة بالغرامات وقيمتها.

يمكنك بعد ذلك اختيار طريقة للدفع الالكتروني من بعض الطرق المتاحة”.

اضغط على “دفع الغرامة” ثم ادخال بيانات البطاقة الائتمانية واتبع باقي الخطوات لاستكمال العملية.

الاستعلام عن مديرية المرور العامة الغرامات المرورية بالرقم الالماني