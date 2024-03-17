HERE.. لينك التسجيل في سكنات عدل 3 inscription.aadl.dz الشروط وطريقة التقديم

يعد التسجيل في سكنات عدل 3 من الخدمات التي تقدمه الحكومة الجزائرية إلى جميع محدودي الدخل المتواجدين داخل الدولة، حيث يتقدم إليها عدد كبير من الأفراد ويتم اختيار المستحقين وفقًا لعدد من الشروط الموضعة من قبل الجهة التي تترأس هذا المشروع، فمن المعروف أن هذه المشروعات مقدمة لمساعدة الكثير من الفئات، ومن خلال مقالنا نقدم لكم أهم الشروط التي تساعد في التسجيل بهذا المشروع وطريقة التسجيل بشكل مفصل.

التسجيل في سكنات عدل 3

يبحث الكثير من الشباب بالدولة الجزائرية عن الطريقة الصحيحة التي تساعد في التسجيل في سكنات عدل 3 فهي من المشروعات السكنية التي تقدمهغا الحكومة إلى عدد من الفئات مقابل عدد من الفروض، وتكون طريقة التسجيل كما يلي:

ادخل إلى وزارة الإسكان التابعة إلى دولة الجزائر من هنا بشكل مباشر.

اضغط على زر إنساء حساب جديد.

قم بتسجيل البيانات الخاصة بالحساب الجديد ومن ثم يتم الضغط على زر تسجيل الدخول.

اضغط على زر التسجيل في سكنات عدل 3.

ادخل جميع البيانات التي يطلبها الموقع منك لإتمام عملية التسجيل في إحدى وحدات المشروع السكنية.

قم بتحديد الدخل الشهري الذي تحصل عليه.

اختر الولاية التي تقيم بها للحصول على وحدتك السكنية بها.

حمل المستندات التي يطلبها الموقع منك.

قم بالضغط على زر الموافقة على الشروط.

اضغط على زر تسجيل الطلب.

شروط الحصول على سكنات عدل 3

حتى يتم التمكن من الحصول على هذه السكنات يوجد عدد من الشروط واجب على المتقدم الإلتزام بها حتى يتم التمكن من تسجيل الطلب بشكل صحيح، والتي تكون كما يلي: