“المواطنين هيطيرو من الفرحه” حقيقة تكبير مرتبات شهر ابريل 2024..!!.. الحكومه بتشبرق على المواطنين..!!

أعلنت وزارة المالية مؤخرا عن توضيح حقيقة تبكير صرف مرتبات ومعاشات شهر أبريل 2024، حيث تم تداول العديد من الأخبار المغلوطة حول هذا الموضوع، وبهذه المناسبة، نود أن نلقي الضوء على الحقيقة ونشرح موعد صرف مرتبات شهر أبريل حسب توضيح الوزارة.

رواتب الموظفين

أولا وقبل كل شيء، يجب أن نذكر أن صرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين يعتبر من الأمور الهامة التي يجب أن تتم بانتظام وفي الوقت المحدد، ولا يمكن التلاعب بهذه الأمور أو تأخيرها دون سبب مقنع وموجه، وفيما يتعلق بموعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024، فإن الوزارة أكدت أنه لم يتم تغيير مواعيد صرف المرتبات والمعاشات عن المواعيد الرسمية المحددة لها، وهذا يعني أن موعد صرف مرتبات شهر أبريل سيكون وفق الجدول الزمني المعتاد دون تغييرات، وتوضح الوزارة أنه يجب على الجميع عدم الاستماع للشائعات والأخبار الزائفة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. فالتأكيد على توضيح الحقائق والمعلومات الصحيحة هو أمر بالغ الأهمية لضمان عدم حدوث حالات من الارتباك والقلق بين الموظفين والمتقاعدين.

موعد صرف رواتب شهر ابريل

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية بيانا رسميا لتوضيح جدول صرف الرواتب لشهر أبريل 2024، بهدف تفنيد الشائعات المنتشرة حول تعديل مواعيد صرف الرواتب هذا الشهر، مؤكدة أن عملية الصرف ستتم وفقًا للجدول المعتاد، ولن تتزامن مع أيام عيد الفطر كما يشاع ووفقا للبيان، سيتم بدء صرف الرواتب في اليوم 21 من أبريل، وسيستمر الصرف على مدار خمسة أيام، مع تحديد يومي 4، 7، و8 من أبريل لصرف المتأخرات المستحقة.