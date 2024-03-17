تفاصيل الحلقة السابعة من المداح أسطورة العودة ومواعيد وقنوات عرضها.. كيف تغلب المداح حمادة هلال على الجن

عرضت الحلقة السابعة من مسلسل “المداح 4- أسطورة العودة” قبل قليل، وشهدت أحداثا مثيرة وتطورات مشوقة، وفي هذه الحلقة واجه صابر المداح تحديات جديدة في معركته ضد الجن صخر والدكتور سميح الجلاد، وبدأت الحلقة السابعة من مسلسل المداح بتقديم رحاب منديل ملوث بدماء صابر للدكتور سميح، وكانت تأمل أن تساعده في التخلص من رؤية الجن، لكن سميح استغل المنديل لصالح ممالك الجن، وساعدهم على الخروج من أماكنهم والانتشار بين البشر.

صابر يواصل خلال الحلقة السابعة من مسلسل المداح فك الطلاسم

واصل صابر رحلته لفك طلاسم البردية، ونصحه عم خضر بحبس الجن صخر كخطوة أولى، وبمساعدة داود بن ضرغام، نجح صابر في تحقيق ذلك، حيث قيد صخر في قاع بئر عميقة داخل إحدى المنازل المهجورة.

من ناحية أخرى وفي مشهد ثان تعاني والدة صابر من خدع الجن، حيث تظهر لها ابنة أختها المتوفاة عائشة وتخيفها بمشاهد مروعة، كما كشف المسلسل في الحلقة السابعة من المداح عن مساعدة سميح لهبة وزوجها الدكتور سامح في الهروب من المستشفى النفسي الذي كانت ترقد فيه بعد قتل والدتها.

وفي نهاية الحلقة، انتصر صابر على صخر حيث قيده وقهره، مما يترك المشاهدين في انتظار الأحداث المثيرة التي ستحملها الحلقات القادمة.

مواعيد عرض مسلسل المداح والقنوات الناقلة

هذا ويتم عرض مسلسل “المداح 4” يوميا في تمام الساعة 8 مساء على قنوات MBC، ويتوفر أيضا على منصة “شاهد”.

كما يمكنك أيضا القارئ العزيز مشاهدة مسلسل “المداح 4” على منصة “شاهد” في أي وقت ترغب فيه، نظرا إلى أن “شاهد” تعد هي منصة مشاهدة الفيديو حسب الطلب التابعة لشبكة MBC، وتوفر مجموعة واسعة من المسلسلات والبرامج التلفزيونية والأفلام للمشاهدة في أي وقت ومن أي مكان.

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حيث أثبت مسلسل المداح عبر السنوات الأخيرة مستوى عالي من الجدارة والموهبة وهو ما لاق قبولا لدى المتابعين، الذين أكدوا على أهمية المشاركة الدرامية للمداح في مختلف المواسم.