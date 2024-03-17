بادر بالاستعلام spa.gov.iq.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة منصة مظلتي في محافظات العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، مؤخرا كثرت التساؤلات حول أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية خصوصا بعد قدوم شهر رمضان المبارك التي تزداد فيه الأعباء المادية على الكثير من الأسر المحتاجة، فمع ارتفاع الاسعار المستمر والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنين تحرص الحكومة على تقديم دعم للفقراء وأصحاب الدخل المحدود، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة معرفة أسماء المشمولين وشروط الاستحقاق.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للتيسير على المواطنين أتاحت الحكومة العراقية إمكانية الاطلاع على كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر الانترنت، وذلك بعدما قمت هيئة الحماية الاجتماعية ببحث الطلبات المقدمة واختيار الأكثر استحقاقا للحصول على الدعم، وبالتالي يمكن لأي شخص معرفة ما إذا كان اسمه بالقائمة ام لا، وما إذا كان سيستفيد من الوجبة الأخيرة أم لا، وفيما يلي نوضح لكم طريقة تنزيل قوائم الأسماء كاملة بالخطوات : الدخول الى منصة مظلتي الالكترونية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية عبر الضغط على هذا الرابط.

تسجيل الدخول الى حساب المستفيد، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديه حساب بموقع الوزارة.

من بين الخدمات المتاحة اختر الدعم الاجتماعي الوجبة الاخيرة.

يمكنك البحث عن الاسم المراد عن طريق ادخال البيانات المطلوبة ورمز التحقق. شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية الحصول على برامج الدعم الاجتماعي بالعراق يتطلب توافر عدد من الشروط في المتقدم لضمان وصول الدعم لمستحقيه من المحتاجين بالفعل، وفيما يلي نستعرض لكم هذه الشروط والتي تنطبق على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية : أن يكون المتقدم حاملا للجنسية العراقية ومقيم بها بشكل دائم.

أن يكون من ذوي الدخل المحدود وليس لديه أي أملاك خاصة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

ارفاق المستندات المطلوبة أثناء تقديم الطلب.