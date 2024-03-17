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بادر بالاستعلام spa.gov.iq.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة منصة مظلتي في محافظات العراق

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 23 ساعة
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اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 23 ساعة
0
صورة Mahmoud

Mahmoud

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