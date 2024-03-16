ادخل بسرعة وشارك.. حل سؤال مسابقة طائر السعيدة 2024 الحلقة السادسة مع مايا العبسي

تعتبر مسابقة طائر السعيدة هي مسابقة تابعة لقناة السعيدة وتعرض عليها بشكل حصري بتقديم الإعلامية المعروفة مايا العبسي، وتعرض المسابقة فقط على قناة السعيدة خلال أيام شهر رمضان المبارك، يتم عرض البرنامج يوميا ووصلنا الآن إلى الحلقة السادسة، ومنذ بداية البرنامج حقق الكثير من المساعدات الكبيرة التي جعلته واحد من البرامج المتصدرة في شهر رمضان 2024، وأصبح يحتل المرتبة الأولى في البحث ياليمن، حيث بدأ الناس في اليمن وجميع الدول العربية بالبحث عن حل سؤال الحلقة السادسة من البرنامج، وسوف نتناول معكم في الأسطر القادمة التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

حل سؤال مسابقة طائر السعيدة 2024 الحلقة السادسة

جاء سؤال الحلقة عن من هي الشخصية الاقتصادية التي تعرف بـ “أبو الريال اليمني” وكان مؤسس النظام البنكي اليمني وكذلك هو صاحب أول توقيع على الورقة النقدية؟ وجاءت خيارات الإجابة كالتالي:

عبد الكريم علي الإرياني

عبد الغني علي أحمد

محمد عوض بن همام

وتكون إجابة السؤال: عبد الكريم علي الإرياني.

طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

مع الوصول إلى الحلقة السادسة من برنامج “طائر السعيدة“، يتزايد الاهتمام بطريقة المشاركة في المسابقة، التي يمكنك القيام بها عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية عليك الدخول علي رابط مسابقة طائر السعيدة.

عندما تبدأ في استخدام الموقع ستواجهك السؤال المتعلق باليوم.

تواجهك ثلاثة اختيارات للإجابة، اختر الإجابة الصحيحة من بينها.

ثم يتم تسجيل اسم المستخدم بشكل رباعي ورقم هاتفك.

ثم تحديد المحافظة ثم النقر علي خانة الاشتراك.

عندما تجيب على السؤال وتختار الإجابة الصحيحة، ستشارك تلقائيًا في السحب على الجوائز.

موعد عرض برنامج طائر السعيدة

يتم عرض برنامج طائر السعيدة الموسم السادس رمضان 2024 على الهواء في الساعة 10.00 مساء بتوقيت اليمن على قناة السعيدة اليمنية، وسيتم عرض الإعادة في الساعة 3:30 فجرا، ونقدم لكم تردد القناة كالتالي

تردد قناة السعيدة

تعد هذه المسابقة واحدة من أفضل المسابقات التي تم عقدها مؤخرًا، وذلك بسبب الأسئلة الشيقة التي تطرح فيها والتي تجعل المشاهدين يشعرون بالمتعة والتحفيز، يمكن مشاهدة هذه المسابقة بعدة طرق، أبرزها تثبيت قناة السعيدة على التلفاز من خلال إدخال البيانات المطلوبة