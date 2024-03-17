” لا تدعه يفوتك ” المشروب السحري لعلاج وتنظيف القولون والأمعاء وتهدئة الأعصاب

هل يؤلمك القولون وتعاني من اضطرابات شديدة؟ فهناك الكثير من المشروبات التي تساعد في تنظيف القولون بكل كفاءة وفعالية، تنظيف القولون عملية مهمة يلزم القيام بها لضمان عمل الجهاز الهضمي بكل كفاءة، تراكم السموم والبكتيريا داخل القولون يترتب عليها الكثير من المخاطر للجسم ومن خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم أفضل المشروبات السحرية لتنظيف القولون.

أفضل مشروب سحري لتنظيف القولون

يوجد العديد من المشروبات التي تحقق أهدافك الصحية، وتساهم في تنظيف القولون مما ينعكس بشكل إيجابي على بشرتك، ومن أهمها:

عصير ماء الليمون: يعتبر ماء الليمون من المشروبات الفعالة لتسهيل عملية تنظيف القولون، ويحتوي على مضادات للأكسدة ومطهر للمعدة فعال.

وصفة عصير التفاح: يمنح عصير التفاح مضادات أكسدة تساهم في الحفاظ على المعدة من التلف والإصابة بالبكتيريا، كما يساهم في رفع كفاءة حركة المعدة و الهضم لاحتوائه على ألياف قابلة للذوبان.

خلطة عصير الخضراوات: يعتبر خليط الخضراوات أحد المصادر الغنية بالفيتامينات والمعادن الإيجابية لتحسين حركة المعدة، الذي ينعكس على لون البشرة ويحسن الهضم نظرًا لوجود مصدر جيد للألياف.

عصير الصبار والبرتقال: يمنح الخليط نشاط للجسم ويساهم كلًا من البرتقال والصبار في تعزيز صحة الأمعاء.

شاي الأعشاب: أحد المشروبات التي تمنح الجهاز الهضمي فاعلية للعمل بكل كفاءة.

طريقة عمل عصير الخضراوات

يعتبر من أفضل المشروبات التي تعالج مشاكل القولون ويمكن تحضيره بكل سهولة من خلال إحضار المقادير التالية:

خس.

جزر.

كرفس.

ماء.

عسل للتحلية.

طريقة التحضير: