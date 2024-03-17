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جدد هُنــا anem.dz.. تجديد منحة البطالة بالجزائر 2024 والشروط المطلوبة والأوراق
تجديد منحة البطالة بالجزائر 2024، منحة البطالة التي تمنحها الحكومة الجزائرية للعاطلين عن العمل ومن ليس لديهم مصدر دخل ثابت يمكنهم من الانفاق على نفسهم وذويهم يتم صرفها لمدة ستة أشهر ويكون المستفيد مطالب بتجديدها بعد انتهاء تلك المدة إذا كانت شروط الاستحقاق لازالت تنظبق عليه، وذلك حتى يستمر في الحصول على هذا الدعم، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تجديد المنحة ورابط التجديد والشروط المطلوبة.
تجديد منحة البطالة بالجزائر 2024
الان اصبح بإمكان المستفيدين من منحة البطالة في الجزائر الاستمرار في الحصول على الدعم بعد الستة أشهر المقررة للمنحة وذلك عن طريق التقدم بطلب تجديد المنحة الكترونيا، وفيما يلي نستعرض لكم خطوات تجديد منحة البطالة بالجزائر 2024 :
- الدخول الى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل عبر الضغط على هذا الرابط.
- قم بإدخال بيانات الحساب الشخصي لتسجيل الدخول.
- اختر “تجديد المنحة” ثم ادخل البيانات والمعلومات بشكل صحيح.
- قم برفع المستندات اللازمة التي تؤكد صحة البيانات المدخلة.
- بالأخير انقر على “تمديد طلبي” ليتم ارسال طلبك ومراجعته.
شروط تجديد منحة البطالة بالجزائر
هناك بعض الشروط التي وضعتها الحكومة الجزائرية لصرف منحة البطالة، وهذه الشروط تضاف اليها بضعة شروط اخرى عند التجديد لتأكيد أحقية المستفيد في استمرارية حصوله على الدعم، وجاءت شروط تجديد منحة البطالة بالجزائر 2024 على النحو التالي :
- أن يكون حاملا للجنسية الجزائرية ومقيم بالجزائر بصفة دائمة.
- ألا يقل عمره عن 19 عام ولا يزيد عن 40 عام.
- أن يكون مسجل بالفعل بالوكالة الوطنية للتشغيل.
- ألا يكون لديه عمل ثابت ومصدر دخل.
- أن يكون يمتلك حساب بنكي ليتم تحويل مبلغ المنحة عليه.
- عدم رفضه فرص العمل المعروضة عليه من الوكالة أثناء فترة المنحة.
الوثائق المطلوبة للتقديم على منحة البطالة 2024 بالجزائر
حددت الحكومة الجزائرية بعض الأوراق الرسمية التي يجب أن يقدمها المواطن الراغب في الحصول على منحة البطالة وهي كالآتي:-
- مستند يفيد بحجز الموعد.
- مستند يحدد موقف التجنيد سواء باكمال التجنيد أو الإعفاء لأي سبب.
- مستند يكشف عن حالة المواطن الاجتماعيه وفي حاله المتزوجين لابد من تقديم شهاده عائليه.
- في حالة امتلاك المواطن حساب بريدي يتوجب عليه تقديم صك بريدي ويكون مشطوب.