جدد هُنــا anem.dz.. تجديد منحة البطالة بالجزائر 2024 والشروط المطلوبة والأوراق

تجديد منحة البطالة بالجزائر 2024

الان اصبح بإمكان المستفيدين من منحة البطالة في الجزائر الاستمرار في الحصول على الدعم بعد الستة أشهر المقررة للمنحة وذلك عن طريق التقدم بطلب تجديد المنحة الكترونيا، وفيما يلي نستعرض لكم خطوات تجديد منحة البطالة بالجزائر 2024 :

الدخول الى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل عبر الضغط على هذا الرابط.

قم بإدخال بيانات الحساب الشخصي لتسجيل الدخول.

اختر “تجديد المنحة” ثم ادخل البيانات والمعلومات بشكل صحيح.

قم برفع المستندات اللازمة التي تؤكد صحة البيانات المدخلة.

بالأخير انقر على “تمديد طلبي” ليتم ارسال طلبك ومراجعته.

شروط تجديد منحة البطالة بالجزائر

هناك بعض الشروط التي وضعتها الحكومة الجزائرية لصرف منحة البطالة، وهذه الشروط تضاف اليها بضعة شروط اخرى عند التجديد لتأكيد أحقية المستفيد في استمرارية حصوله على الدعم، وجاءت شروط تجديد منحة البطالة بالجزائر 2024 على النحو التالي :

أن يكون حاملا للجنسية الجزائرية ومقيم بالجزائر بصفة دائمة.

ألا يقل عمره عن 19 عام ولا يزيد عن 40 عام.

أن يكون مسجل بالفعل بالوكالة الوطنية للتشغيل.

ألا يكون لديه عمل ثابت ومصدر دخل.

أن يكون يمتلك حساب بنكي ليتم تحويل مبلغ المنحة عليه.

عدم رفضه فرص العمل المعروضة عليه من الوكالة أثناء فترة المنحة.

الوثائق المطلوبة للتقديم على منحة البطالة 2024 بالجزائر

حددت الحكومة الجزائرية بعض الأوراق الرسمية التي يجب أن يقدمها المواطن الراغب في الحصول على منحة البطالة وهي كالآتي:-