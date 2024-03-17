النار والبنزين.. من هم ضيوف الحلقة السادسة من رامز جاب من الآخر وجلال يعلن: «هم سبب أعلى نسبة طلاق في الوطن العربي» ومن هي مرام على

خلال الحلقة السادسة من رامز جاب من الآخر اليوم، وقعت كلا من الفنانتين “باميلا كيك ومرام على” ضحية الحلقة السادسة من برنامج رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم السبت، حيث أشار رامز أنهما النار والبنزين هم سبب أعلى نسبة طلاق في الوطن العربي نسبة إلى أدوارهم في أحد المسلسلات.

ماذا قال رامز خلال الخلقة السادسة من رامز جاب من الآخر

كما قام الفنان رامز جلال بالمزاح مع ضيوف الحلقة السادسة ببرنامج «رامز جاب من الآخر» وهما الفنانة السورية مرام على، واللبنانية باميلا الكيك ضيوف الحلقة السادسة من برنامجه والذي يذاع على شاشة mbc مصر، ضمن برامج رمضان 2024، مشيرا إلى دورهما في مسلسل الخائن الذي عرض على إم بي مصر خلال الأيام الماضية تسبب في طلاق العديد (مازحا).

الغناء قبل السقوط في البئر

وطلب رامز جلال من الثنائي خلال الفقرة الثالثة من الحلقة السادسة في برنامجه «رامز جاب من الآخر»، قبل مقلب الانزلاق إلى بئر المياه، قائلا: «أنا عايز منكم انتوا الاثنين تغنوا»، حيث قامت «مرام على» بغناء أغنية الفنانة نانسي عجرم وهي أغنية «الدنيا حلوة واحلى سنين»، وقالت الفنانة الأخرى «باميلا الكيك»: «مرام هتغني وأنا هرقص »، ليقوم رامز بفتح الباب ويقع الثنائي على الفور في البئر.

نجوم ظهروا حتى الآن ببرومو البرنامج والحلقات الأولى

وحتى الآن ظهر عدد من النجوم في الحلقات السابقة والحلقة السادسة من البرنامج وأيضا في برومو برنامج “رامز جاب من الآخر”، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومي عمر، ونجلاء بدر، وأيضا محمد لطفي، ومحمد شاهين، والفنانة ميرهان حسين، ونجم الكرة أحمد حسام ميدو، والمطرب الشعبي كزبرة، والفنانة سمية الخشاب، وباميلا الكيك، ومرام على، والمحلل الرياضي عبد الناصر زيدان، والفنان محمد رياض، والفنان حمادة هلال، والمطرب الشعبي حسن شاكوش وطليقته، والفنان الكوميدي حمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، والفنان أحمد فهمي.

يعرض رامز جاب من الاخر عقب آذان المغرب مباشرة على قناة إم بي سي مصر ويعاد على نفس القناة ومجموعة قنوات إم بي سي.