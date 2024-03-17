بادر بالحجز nid-moi.gov.iq.. رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق والشروط اللازمة

حجز البطاقة الوطنية الموحدة، أغلب المؤسسات الحكومية العراقية تسعى لتشغيل منظومة الخدمات الرقمية بفاعلية أكبر وذلك للتيسير على المواطنين وتوفير وقتهم وجهودهم وتقليل التكدس والإزدحام بالمكاتب والوزارات، ومن أبرز الخدمات الإلكترونية التي تم اطلاقها خدمة حجز البطاقة الوطنية الموحدة، وسنقدم لكم في هذا المقال طريقة الحجز بالخطوات ومواعيد الحجز في مختلف المحافظات.

رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق

البطاقة الوطنية الموحدة لا غني عنها لأي مواطن بالعراق وعلى كل شخص استخراجها أو تجديدها في الموعد القانوني المحدد، وقد اتاحت مديرية الأحوال المدنية امكانية حجز البطاقة الوطنية الموحدة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وسنوضح لكم فيما يلي خطوات وكيفية الحجز :

الدخول إلى موقع مديرية الأحوال المدنية الإلكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط.

من الخدمات المتاحة بالموقع اختر خدمة “حجز موعد”.

ستظهر أمامك عدة مواعيد متوفرة لتحدد الأنسب لك من بينها.

ادخل البيانات والمعلومات المطلوبة في الخانات المخصصة بشكل دقيق.

اكتب رقم الهاتف الشخصي ثم قم بمراجعة البيانات وموعد الحجز وتأكيده.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق

أثناء حجز البطاقة الوطنية الموحدة إلكترونيا سيكون على مقدم الطلب تعبئة استمارة الحجز الموجودة على الموقع وإدخال بياناته بدقة، ويتم ذلك بعد الدخول إلى موقع مديرية الأحوال المدنية ومن خدمات البطاقة الوطنية اضغط على الإستمارة الإلكترونية وقم بتنزيلها ثم ادخل البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام عملية الحجز بشكل صحيح.

أوقات حجز البطاقة الوطنية الموحدة

تسعى مديرية الأحوال المدنية إلى تنظيم وترتيب أوقات حجز البطاقة الوطنية الموحدة لذا تختلف المواعيد حسب كل محافظة، فمن الساعة 8 صباحا الى 9 صباحا الحجز متاح لمحافظات صلاح الدين وكركوك، ومن الساعة 9 صباحا الى الساعة 10 صباحا محافظات الراصفة والرصافة مسائي والتاجي.